Wegen des Ersatzneubaus der Ochtumbrücke müssen sich Autofahrer auf Fahrstreifen- und Ausfahrtensperrungen einstellen. (Michael Matthey)

Der Ersatzneubau der Ochtumbrücke geht in die finale Phase: Die Umlegung des Verkehrs auf den Neubau soll zwischen Dienstag, 9. Juni, und Montag, 15. Juni, stattfinden. Bis Sonnabend, 13. Juni, kommt es im Zuge von Beschilderungsarbeiten vereinzelt zu kurzzeitigen Fahrstreifensperrungen auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Das teilt die Verkehrsbehörde mit. Von Sonntag, 14. Juni, 21 Uhr, bis Montag, 15. Juni, 5 Uhr, steht in Richtung Hamburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In diesem Zeitraum wird die Ausfahrt Bremen-Brinkum in Richtung Hamburg gesperrt. Am 15. Juni sind laut Behörde zwischen Mitternacht und 4 Uhr eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Hamburg für etwa 30 Minuten sowie eine Komplettsperrung der Anschlussstelle Bremen-Brinkum für circa 60 Minuten erforderlich. Die Gegenrichtung sei nicht betroffen. Ab Ende Juni soll der Verkehr nach einer weiteren Umlegung wieder mit drei Fahrstreifen je Fahrtrichtung geführt werden.