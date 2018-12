Bremen. Schon bei ihrem ersten Besuch vor sechs Jahren in den besetzten Gebieten der Westbank in Israel waren Doris Flack und Claus Walischewski schockiert von den Zuständen dort. „Das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen war mir trotz der Arbeit bei Amnesty International nicht bewusst“, sagt Claus Walischewski. Grund zum Handeln für das Paar aus dem Ostertor, das mittlerweile vier Mal Israel-Palästina, wie sie es nennen, besucht hat. Zum zweiten Mal waren die beiden als Pensionäre jetzt mit einem Solidaritätscamp von ICAHD (The Israeli Committee against House Demolition) in der Westbank. Dieses „Israelische Komitee gegen Häuserzerstörung“ setzt sich für die Rechte von Palästinensern in den besetzten Gebieten ein. Gemeinsam mit 20 Aktivisten aus sechs Ländern haben die beiden Bremer jetzt ein Gemeinschaftshaus im Jordantal mit aufgebaut und in Nablus bei der Olivenernte geholfen. „Als Geste der Solidarität und symbolischer Akt.“

Die israelische Armee zerstöre in der Westbank außerhalb der Städte und Dörfer die Häuser von Palästinensern auf Flächen, die über 60 Prozent der Westbank ausmachen würden und völkerrechtswidrig besetzt seien, betont Claus Walischewski. Es handele sich um Häuser ganz normaler Leute. „Herzzerreißend“ sei es, zusehen zu müssen, wenn eine Familie die Anordnung erhalte, aus „übergeordneten Gründen“ müsse das Haus abgerissen werden, berichtet Doris Flack. Das sei Vertreibung, mit dem Ziel die palästinensische Bevölkerung in den Städten und größeren Dörfern zu konzentrieren.

Vor drei Jahren, als beide als Lehrer pensioniert waren, haben Flack und Walischewski erstmals dabei geholfen, ein Wohnhaus wiederaufzubauen. Wenige Räume für drei Erwachsene und elf Kinder, wie Doris Flack erzählt. Ein großer Teil der männlichen Bevölkerung habe Gefängniserfahrung und sei traumatisiert. Deshalb gebe es auch häufig Gewalt in der Familie.

Mit Lehmziegeln, die im Dorf Bardal im nördlichen Jordanland hergestellt wurden, haben die 20 Aktiven des jetzigen ICAHD-Camps dort in drei Tagen das Fundament für ein Gemeinschaftszentrum gelegt und erste Reihen der Rundmauer aufgebaut. Die 68-jährige Doris Flack hat die „Bauarbeiter“ in der provisorischen Küche versorgt, Unmengen Tee über der offenen Feuerstelle gekocht, der ständig von den Engländern nachgefragt wurde. Neben den Deutschen und Engländern waren Aktivisten aus Finnland, den USA, Australien und Italien dabei, der Jüngste 18 Jahre alt, der Älteste 80. „Eine wunderbare internationale Zusammenarbeit, die zusammenschweißt“ und die spartanische Unterbringung auf Matratzenlagern, teilweise im Freien, mit anfangs nur einer Toilette und erst ab dem zweiten Tag einer Dusche, in den Hintergrund rücken ließ. „Es gibt dort auch Skorpione“, berichtet Doris Flack, aber es sei keiner hysterisch dabei geworden.

In seinem Bericht auf der deutschen ICAHD-Webseite, die er gestaltet, erzählt Claus Walischewski unter anderem von der Begegnung mit der israelischen Armee, als fünf Aktivisten und drei Israelis – darunter Rabbiner Arik Scherman – zwei palästinensische Hirten und ihre Herden zu den Weideflächen begleiteten. Die Hirten seien schon häufiger von Siedlern angegriffen und von der ­israelischen Armee festgenommen worden. Auch dieses Mal gab es Passkontrollen und einen Disput darüber, welchen Weg die Hirten mit ihren Tieren nehmen dürfen.

Nach dem Hausbau hat die internationale Gruppe drei Tage beim Olivenpflücken im palästinensischen Dorf Burin, südlich von Nablus geholfen. Das Dorf sei mehrere tausend Jahre alt und habe 3000 Einwohner. Zwei israelische Siedlungen und ein illegaler Außenposten lägen in der Nähe. Obwohl es nach israelischem Recht illegal sei, bekomme ein „Außenposten“ der Armee in Palästinensergebieten Strom, Wasseranschluss, eine Zufahrtsstraße und Schutz. Das Gebiet werde zur militärischen Sperrzone erklärt, das nicht mehr betreten werden dürfe. Dann folge meist eine gerichtliche Auseinandersetzung, die nur in den seltensten Fällen zugunsten der Palästinenser ausgehen würde, und irgendwann werde aus dem Außenposten dann eine ganz offizielle Siedlung, beschreibt der 71-jährige Walischewski das Vorgehen.

In Burin seien die Bewohner Drohungen und Gewalt ausgesetzt, vor allem würden Olivenbäume angezündet, ausgerissen oder vergiftet. Allein 800 Bäume seien dort in diesem Jahr zerstört worden, bislang schon insgesamt 16 000. Israelische und internationale Organisationen vermitteln daher Aktivisten, die zum Schutz bei der Olivenernte helfen. Mit der Hilfe von der Armee gegen die Siedler dürften die Palästinenser nicht rechnen. Laut ­Amnesty International gibt es kaum Verfahren gegen gewalttätige Siedler. „Die meisten Siedler sind harmlos, sie sind dorthin gezogen, weil der Wohnraum günstig ist und vom Staat gefördert wird“, sagt Walischewski, der etwa ein Viertel der Siedler als aggressiv oder fanatisch einstuft. Er kritisiert die Willkür der Justiz und zweierlei Maß bei polizeilichem Vorgehen.

In Hebron, der mit 200 000 Einwohnern größten palästinensischen Stadt in Israel, leben heute laut Walischewski 800 jüdische Siedler, die von circa 700 Soldaten der israelischen Armee beschützt werden. Die 20 000 Palästinenser, die in demselben Gebiet wie die Siedler lebten, dürften dort nicht mit dem Auto hineinfahren, habe die Reisegruppe von einem „Guide“ der Initiative „Breaking the silence“ (Das Schweigen brechen) erfahren. Ehemalige Soldaten und Soldatinnen, die der Initiative angehören, erzählen von ihren Erlebnissen und Einsätzen. Beispielsweise von regelmäßigen Razzien in den Häusern unschuldiger palästinensischer Familien, einfach mit dem Ziel, sie einzuschüchtern.

Die Hauptstraße im Zentrum der palästinensischen Großstadt Hebron, die Shuhada-Street, ist für Palästinenser verboten. Ein Foto, das die Reisenden gemacht haben, zeigt eine ausgestorbene Straße. „Die Metalltüren der Läden wurden verschweißt, die Bewohner der Häuser können nur über Hintereingänge oder Dächer des Nachbarn nach draußen gelangen“, berichtet der Bremer. Die Armee habe die Schließung palästinensischer Läden im Stadtzentrum angeordnet nach einem Attentat 1994 in einer Moschee, mit der Begründung: Angst vor Vergeltung. Klagen der Anwohner hätten bis heute nichts geändert. „Straße nur für Juden – es hat mich gegruselt“, sagt die 68-jährige Doris Flack.

Bedrückend sei die Situation in Israel. Amnesty International spricht von Völkerrechtsverbrechen, wenn Israel, aber auch die Terrororganisation Hamas die Zivilbevölkerung angreifen. „Terror wird von beiden Seiten ausgeübt“, betont Claus Walischewski. Viele Palästinenser, mit denen sie gesprochen hätten, erhofften sich aber immer noch eine Zwei-Staaten-Lösung, die jedoch durch die vielen Siedlungen mehr und mehr infrage gestellt würde. Der über 70-jährige Gründer von ICAHD, Jeff Halper, plädiere weiterhin für einen gemeinsamen Staat mit gleichen Rechten für alle, und der Garantie, dass alle ihre Kultur und ihren Glauben leben dürfen.

Und so aussichtslos die Situation auch scheint, ein wenig Hoffnung macht den beiden Bremern, dass Hunderte oder gar Tausende Israelis mitdemonstrieren oder beispielsweise Palästinenser zu Checkpoints begleiten und ihnen so Schutz bieten. Claus Walischewski wird sich neben seinem langjährigen Engagement bei Amnesty International weiter in der Bürgerrechtsgruppe ICAHD und im Arbeitskreis Nahost Bremen engagieren. Der Arbeitskreis ist Mitglied bei Kopi, dem Deutschen Koordinationskreis Palästina Israel, der sich „für ein Ende der Besatzung und einen gerechten Frieden“ einsetzt.

Weitere Informationen

Mehr Informationen über das Solidaritätscamp und das Israelische Komitee gegen Häuserzerstörung auf https://icahd.de.