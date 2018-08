Laut "Spiegel"

Arbeitsagentur will Kindergeld-Anträge in Bremen kontrollieren

Die Bundesagentur für Arbeit will Verdachtsfälle des Sozialbetrugs in ganz Deutschland untersuchen. Beginnen sollen die Kontrollen in Hamburg und Bremen.