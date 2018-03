Die umstrittenen Empfehlungen, die das Integrationsamt bei Entscheidungen über die Kostenübernahme für Arbeitsassistenzen behinderter Beschäftigter übernimmt, sollen zumindest teilweise in Bremen nicht mehr angewendet werden. (dpa)

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat mit ihrem Antrag zu Arbeitsassistenzen für behinderte Beschäftigte nur einen Teilerfolg erreicht: Die umstrittenen Empfehlungen, die das Integrationsamt seinen Entscheidungen zur Mittelvergabe zu Grunde legt, sollen zumindest teilweise in Bremen nicht mehr angewendet werden. Zu diesem Ergebnis ist das SPD-geführte Arbeitsressort gelangt, nachdem die Bewilligungspraxis des Bremer Integrationsamts in die Kritik geraten war. Die Arbeitsdeputation ist in ihrer jüngsten Sitzung der Haltung des Ressorts gefolgt.

Vor allem zwei Punkte in den BIH-Empfehlungen (Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen) sind nach Auffassung von Behindertenverbänden diskriminierend und daher rechtswidrig. Die Verbände greifen zum einen die Regelung an, dass die Kosten für eine Assistenzkraft höchstens halb so hoch wie das Bruttoeinkommen des betroffenen Behinderten sein dürfen. Dieses Lohnabstandsgebot bevorzuge Behinderte mit einem gut bezahlten Job und benachteilige Arbeitnehmer, die wenig verdienen, aber dennoch auf Hilfe angewiesen sind. Als genauso diskriminierend gilt die Vorgabe, dass eine Arbeitsassistenz in der Regel höchstens für die Hälfte der Arbeitszeit des behinderten Beschäftigten finanziert werden soll und ein höherer Bedarf gesondert begründet werden muss. Daher hatte die CDU-Fraktion in der Bürgerschaft beantragt, Bremen solle ganz von den BIH-Empfehlungen abrücken und eine eigene Verwaltungsvorschrift zur Bewilligung von Arbeitsassistenzen auflegen.

Dieser Vorstoß hat in der Arbeitsdeputation keine Mehrheit gefunden. Stattdessen, so der Vorschlag des Arbeitsressorts, soll Bremen einen Mittelweg gehen: Das Lohnabstandsgebot aus den BIH-Empfehlungen wird im kleinsten Bundesland nicht mehr angewendet. Außerdem vertritt die Behörde die Position, dass dem Integrationsamt in Sachen Arbeitsassistenz kein Ermessen zusteht. Mit anderen Worten: Sobald der Bedarf am Arbeitsplatz durch ein medizinisches Gutachten festgestellt ist, sind die notwendigen Kosten für die Hilfskraft zu bewilligen.

Dass eine solche Assistenzkraft „in der Regel“ höchstens für die Hälfte der Arbeitszeit eines behinderten Arbeitnehmers finanziert werden soll, hält das Arbeitsressort dagegen für rechtmäßig, erklärte Behördensprecher Tim Cordßen. Begründung: Dabei handele es sich nur um eine Richtschnur. Liege der Bedarf höher, könne eine Arbeitsassistenz auch in einem größeren zeitlichen Umfang bewilligt werden. „Das geben die BIH-Empfehlungen her.“ Außerdem habe das Ressort mehrfach gegenüber dem Integrationsamt deutlich gemacht, dass es Lösungen im Interesse des behinderten Arbeitnehmers erwarte.

Dennoch wolle sich Bremen dafür stark machen, dass der Bund eine eigene Verordnung zur Bewilligung von Arbeitsassistenzen erlässt, fügte Cordßen hinzu. Diese Möglichkeit hat das Bundesarbeitsministerium bislang nicht genutzt, sodass sich die Integrationsämter selbst eigene Leitlinien erarbeitet haben – eben die umstrittenen BIH-Empfehlungen.

Sigrid Grönert, behindertenpolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, ist mit der angepeilten Lösung nicht zufrieden. „Mein Ziel ist es, klare und gerechte Vorgaben für alle Betroffenen zu erreichen.“ Genau dafür gebe es das Instrument der Verwaltungsvorschriften. Warum das Arbeitsressort davor zurückschrecke, solche Richtlinien für das Bremer Integrationsamt zu erarbeiten, ist aus Grönerts Sicht nicht plausibel. „Stattdessen müssen wir jetzt abwarten, ob sich die Bewilligungspraxis tatsächlich ändert.“