Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar - wie für die Jahreszeit üblich - um fast 200.000 gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar 2,426 Millionen Menschen ohne Job, 198.000 mehr als im Dezember und rund 20.000 mehr als im Januar 2019. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent. Damit bewegt sie sich exakt auf Vorjahreshöhe.

Arbeitslosenquote im Land Bremen steigt auf 10,3 Prozent

Im Land Bremen ist im Januar die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent auf 37.140 Menschen gestiegen.

Die Arbeitslosenquote lag bei 10,3 Prozent - nach 9,8 Prozent im Dezember. Es handele sich um eine saisonal übliche Entwicklung, da im Winter in vielen Außenberufen wie auf dem Bau nicht voll gearbeitet werden könne, sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh. „Hinzu kommt aber, dass sich die konjunkturelle Eintrübung bemerkbar macht.“ So sei die Personalnachfrage etwa im Bereich Logistik stark zurückgegangen.

Mehr Arbeitslose in Niedersachsen zum Jahresbeginn

Auch in Niedersachsen ist die Zahl der Arbeitslosen zum Jahresbeginn spürbar gestiegen. Insgesamt waren im Januar 230.000 Menschen ohne Job gemeldet - 8,3 Prozent mehr als im Dezember. Dies teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover mit. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich beider Monate von 4,9 auf 5,3 Prozent zu. (dpa)