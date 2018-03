Das Gebäude des Jobcenters in Bremerhaven. (picture alliance / dpa)

Im Land Bremen sind weniger Menschen als noch vor einem Jahr ohne Arbeit. Im Februar sank die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf nun 10,3 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven an diesem Mittwoch mit. Demnach waren zuletzt etwa 36.000 Menschen im kleinsten Bundesland arbeitslos gemeldet. In der Stadt Bremen lag die Arbeitslosenquote bei 9,7 Prozent, in Bremerhaven bei 13,3.

Götz von Einem, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, führt diese Entwicklung vor allem auf den milden Winter zurück. Dadurch seien vor allem Baujobs früh besetzt worden. „Auf der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes hat die Frühjahrsbelebung schon eingesetzt“, sagt von Einem. Im Februar wurden der Agentur insgesamt mehr als 2200 neue freie Stellen gemeldet. Die zögen sich durch alle Branchen.

Der Aufschwung, der für die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt sorgt, kommt laut von Einem auch bei vielen Langzeitarbeitslosen an. „Vielfach wird langfristige Arbeitslosigkeit abgebaut, und viele sind aus struktureller Arbeitslosigkeit herausgekommen“, sagt der Agenturchef. So ist die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozentpunkte gesunken. Gleichzeitig ist die Unterbeschäftigung zurückgegangen. Hierunter fallen Menschen, die etwa in Weiterbildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit stecken und de facto ohne Job sind, aber offiziell nicht als arbeitslos gezählt werden.

Ähnlicher Effekt in Niedersachsen

Ganz ähnliche Effekte zeigen sich auch in Niedersachsen. Hier waren im Februar etwa 247.000 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Vormonat sank die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent – und blieb um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert vom Februar 2017.

Regional fiel die Arbeitslosenquote in Niedersachsen wieder höchst unterschiedlich aus. Besonders niedrig ist sie erneut vor allem im Westen Niedersachsens mit 2,8 Prozent im Emsland oder 3,4 Prozent im Landkreis Osnabrück und in der Grafschaft Bentheim. Auch in den Landkreisen Vechta und Osterholz (3,7) sowie Oldenburg (3,8) gibt es vergleichsweise wenig Arbeitslose. Am höchsten ist die Quote etwa in der Stadt Wilhelmshaven (11,4) sowie den Städten Salzgitter (10,0) und Delmenhorst (9,9).

"Woche der Ausbildung"

Wegen des demografischen Wandels stünden dem Arbeitsmarkt immer weniger junge Menschen zur Verfügung, warnte Niedersachsens Agenturchefin Bärbel Höltzen-Schoh. 40.751 Ausbildungssuchende hätten sich bis Februar gemeldet - 3,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig hätten die Betriebe bislang 43.255 Lehrstellen gemeldet, das seien fast genauso viele wie vor einem Jahr. Nun gelte es, Betriebe und Ausbildungssuchende möglichst passgenau zusammenzubringen. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter hätten die Woche vom 26. Februar bis 2. März zur "Woche der Ausbildung" mit Vorträgen, Workshops und Aktionen erklärt. Auch die Arbeitgeber würden etwa zu Fördermöglichkeiten bei drohendem Ausbildungsabbruch oder der Einstellung schwächerer Bewerber beraten.

Für Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte bleibt die Lage am Arbeitsmarkt aber schwierig, auch wenn ihre Zahl langfristig sinkt. Die Zahl der Menschen, die Arbeit suchen, aber etwa gerade an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen oder erkrankt sind und deshalb nicht als arbeitslos gezählt werden, lag im Februar bei 335.873. Das waren 4,6 Prozent weniger als vor einem Jahr, aber etwa genauso viele wie im Januar. (mit dpa)