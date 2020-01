Schwächelnde Konjunktur

Arbeitslosenquote in Bremen weiter bei 9,8 Prozent

Helen Hoffmann und Irena Güttel

Im Land Bremen sind im Dezember im Vergleich zum Vormonat in etwa genauso viele Menschen ohne Job. In ganz Deutschland stieg die Arbeitslosigkeit so stark wie seit langem nicht mehr.