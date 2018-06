Bremen hat im Juni weniger Arbeitslose als noch im Mai 2018. (dpa)

Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im Juni erneut zurückgegangen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit waren im kleinsten Bundesland im Juni 34.678 Frauen und Männer ohne Job. Die Arbeitslosenquote sank im Vormonatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 9,7 Prozent. Allerdings registrierte die Behörde einen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen.

"Rund um den Ferienbeginn melden sich stets junge Menschen arbeitslos, die gerade die Schule oder Ausbildung abgeschlossen haben und in einigen Wochen die nächste Station ihres beruflichen Werdegangs antreten, zum Beispiel den ersten Arbeitsplatz oder ein Studium", erklärte ein Sprecher der Arbeitsagentur am Freitag. Insgesamt hätten junge Leute aber sehr gute Chancen: "Der Arbeitsmarkt saugt junge und vor allem qualifizierte Nachwuchskräfte regelrecht auf, so hoch ist der Personalbedarf in vielen Branchen." (dpa)