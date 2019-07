Im Vergleich zum Juni stieg die Zahl der Arbeitslosen in Bremen um 2,1 Prozent an. (Jens Kalaene / dpa)

In der Stadt Bremen ist die Arbeitslosigkeit im dritten Monat in Folge gestiegen. Das geht aus der aktuellen Statistik der Arbeitsagentur hervor. So lag in der Hansestadt im Juli die Arbeitslosenquote bei 9,8 Prozent. Das sind gegenüber dem Juni 0,2 Prozentpunkte mehr. Im April lag die Arbeitslosenquote noch bei 9,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote ebenfalls um 0,4 Prozentpunkte gestiegen. Für den Chef der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann, sei es allerdings noch zu früh, daraus einen Trend abzulesen. Denn in einem Monat wie Juli steigt üblicherweise gerade bei den jungen Menschen die Zahl der Arbeitslosen, weil sie mit der Schule fertig sind, aber ihren Ausbildungsplatz noch nicht begonnen haben. „Erst Ende September oder Oktober ließe sich ein Trend ablesen“, sagte Ossmann. Damit waren in Bremen im Juli knapp 30.000 Menschen ohne Arbeit.

Allerdings gibt es einen weiteren Indikator, der auf einen leichten Abschwung hindeutet. Denn die Zahl der offenen Stellen bei der Leiharbeit ist verglichen mit Juli 2018 gesunken. Das sei normalerweise einer der Bereiche, der mit am schnellsten auf konjunkturelle Veränderungen reagiere, hieß es von der Arbeitsagentur. Waren es vor einem Jahr noch 771 freie Stellen, sind es jetzt 513 freie Stellen.

In Bremerhaven ist die Entwicklung genau das Gegenteil von Bremen. Dort stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Juni um 0,1 Punkte auf 12,1 Prozent. Allerdings sank die Quote hier seit Januar stetig von 12,6 Prozent. Außerdem sind das im Vergleich zum Juli 2018 wiederum 0,6 Prozentpunkte weniger. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass knapp 7300 Personen arbeitslos waren.

Ausbildungsmarkt in Bewegung

In Niedersachsen stieg die Arbeitslosenquote gegenüber dem Juni um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent, was die gleichen bereits genannten saisonalen Gründe hat. Ansonsten bedeutet das gegenüber den Vormonaten kaum eine Veränderung und entspricht fast dem Bundestrend. Denn in Deutschland lag die Arbeitslosenquote im Juli bei 5,0 Prozent, was 0,1 Punkte mehr bedeutet als im Juni.

Was den Ausbildungsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven angeht, sei noch viel in Bewegung. Joachim Ossmann wies darauf hin, dass es noch freie Ausbildungsplätze in 152 Berufen gibt. Da wären beispielsweise noch 38 freie Lehrstellen in der Logistikbranche, 22 in der Versicherungsbranche und 17 bei den Kaufleuten. Es werden sogar noch 15 Leute für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gesucht, was traditionell zu den beliebtesten Ausbildungsberufen gehört. Auch wenn ein Teil der Azubis zum 1. August mit der Ausbildung startet und der Rest zum 1. September, sei in den kommenden Wochen noch mit zusätzlich freien Stellen zu rechnen. Denn erfahrungsgemäß sagen einige Azubis bei ihrem Arbeitgeber noch ab. Das kann verschiedene Gründe haben: Zum einen beginnen sie vielleicht doch ein Studium, und zum anderen hatten sie mehrere Arbeitgeber zur Auswahl und haben sich am Ende für den einen entschieden. Ebenso haben sich einige Jugendliche noch nicht gemeldet, dass sie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Sie sollen sich an die Jugendberufsagentur in Bremen und Bremerhaven wenden. Den Termin für ein Beratungsgespräch können sie in Bremen unter der Gratis-Telefonnummer 0800-4555-500 vereinbaren. Weitere Infos gibt es auch im Internet auf der Seite www.jugendberufsagentur-bremen.de.

Noch 1811 Ausbildungsplätze unbesetzt

Im Juli waren bei der Arbeitsagentur noch 1701 junge Leute registriert, die einen Ausbildungsplatz suchen. Das waren knapp acht Prozent weniger als im Vorjahr. Dem stehen 1811 noch unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Das entspricht einem Plus von 11,6 Prozent gegenüber dem Juli 2018. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze ist laut Ossmann verglichen mit dem Vorjahresmonat um 16,5 Prozent gestiegen. Für den Chef der Bremer Arbeitsagentur ist das ein klares Zeichen: „Die Betriebe haben erkannt, dass sie selbst ausbilden müssen, wenn sie die Fachkräfte nicht mehr auf dem Markt finden.“ Es zeigt aber auch, dass mehr Betriebe ihre freien Ausbildungsplätze der Arbeitsagentur gemeldet haben. Denn das passiert ja alles freiwillig, verpflichtet sind sie nicht dazu. Die Handelskammer und die Handwerkskammer hatten ihre Mitgliedsbetriebe in der Vergangenheit dazu ermutigt, freie Plätze der Arbeitsagentur zu melden.

Um die noch freien Ausbildungsplätze zu vermitteln, geht die Arbeitsagentur vom 6. Bis 9. August in Bremerhaven einen ungewöhnlichen Weg: In der Bürgermeister-Smidt-Straße hat sie für diese Zeit als „Pop-up-Store“ die „Springflut“ angemietet, die vor Ort durchaus bekannt ist. Dort will sie unter dem Motto „Sale am Ausbildungsmarkt“ die noch verfügbaren Stellen an die jungen Menschen bringen.

++ Diese Meldung wurde um 13.10 Uhr aktualisiert. ++