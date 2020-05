Archie ist ein Shetlandpony und der neue Promi im Tiergehege des Bürgerparks. (Roland Scheitz)

Acht Tage alt und schon ein richtiger Star: Archie heißt dieser neue Promi im Tiergehege des Bürgerparks und ist ein Shetlandpony. Mit seinem rötlich-weißen Fell ist er momentan der größte Anziehungspunkt der tierliebenden Menschen schlechthin – momentan sicherlich nicht optimal, doch ob sich nun vor dem Gehege des kleinen Ponys und seiner schwarzbefellten Mutter die Zweibeiner scharen oder nicht, ist Archie ziemlich egal. Und auch den Besuch des Stadtteil-Kurier-Fotografen nimmt er erst einmal nicht zur Kenntnis: Er liegt müde in der Sonne, obwohl: „Eben rannte er noch herum“, sagt Christian Panhorst, der Verantwortliche für das Tiergehege. Doch nach dem Rumrennen folgt das Ausruhen, also: Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Ein lautes Räuspern veranlasst ihn dann aber doch, sich mal kurz auf alle Viere zu stellen – „So, hier bin ich, aber jetzt ist aber auch gut, ich bin müde“, scheint er zu denken und legt sich alsbald wieder hin.

Kleine Wege gesperrt

Bald wird sich Archie an eine neue Umgebung gewöhnen müssen, dann wird er mit seiner Mutter nämlich umziehen, in das Zwergzebugehege. „Die Zwergzebus werden in den nächsten Tagen gehen“, sagt Christian Panhorst, „die Tiere kommen aber in gute Hände und auf die Weide.“ Dann werden sie in Burgdorf bei Hannover und Ostfriesland leben. Der Tausch hat aber auch praktische Gründe: „Für Kindergruppen sind zahme Ponys besser, die sind kinderfreundlicher.“ Shetlandponys seien für Gehege durchaus geeignet und im Gegensatz zu Zwergzebus bräuchten die kleinen Ponys auch keine Weide – „die werden sonst zu dick“, meint der Tierpfleger, denn auf den Shetlandinseln geht es ja auch eher karg zu: Dort knabbern die Ponys an Moosen und Flechten, hier im Bürgerpark stattdessen an weniger energiereichen Gräsern, die in einer Art Netz auf Maulhöhe angebracht sind.

Was aber nun nicht bedeuten soll, dass halb Bremen zum Archie-Gucken in das Tiergehege strömen soll; und überhaupt ist das Tiergehege derzeit nur zu einem Teil begehbar, diverse Wege wie etwa zu den Bunten Bentheimer Schweinen sind derzeit gesperrt: „Die Zäune sind vom Ordnungsamt angeordnet“, erzählt Christian Panhorst. Vorher sei die Polizei Streife gefahren und was sie gesehen habe, gefiel ihr anscheinend nicht: ein zu großer Menschenauflauf, etwa vor dem Gehege der Ferkel. Die Folge: Kleine Wege sind nun abgesperrt.

Was Loriot einst über den Mops sagte, scheint in abgewandelter Form auch der regelmäßige Bürgerparkbesucher zu empfinden – das Leben ohne niedliche Schweinchen ist möglich, aber sinnlos. Die Schweineschau fällt nun coronabedingt aus, doch ein kleiner Blick durch die Hintertür kann nicht schaden, auch, um die schweinischen Entzugssymptome des einen oder anderen Lesenden zu lindern. Die Muttersau Bernadette wird mit einer Futterrübe abgelenkt, die sieben schon nicht mehr ganz so kleinen Bentheimer stürzen sich auf die Kameralinse und präsentieren sich in all ihrer schmutzigen Pracht – ein wahres Schweineleben. Bis zu 20 Kilogramm sind die im Februar geborenen Ferkel inzwischen schwer, die in ein paar Tagen nach Lilienthal gehen, wo sie das Freilandleben kennenlernen werden. Im Schnitt werfen die beiden Sauen vier Mal im Jahr, bei durchschnittlich zehn Ferkeln macht das also um die 40 Schweinchen.

Von so vielen Kindern können die Hühner, die auf dem Weg zu den Schafen im lichten Gebüsch umherlaufen, nur träumen. Und dann auch noch das – plötzlich ist das Gegacker groß, eine Krähe hat sich ein junges Küken geholt und die Mutter ist fortan nur noch mit einem kleinen Hühnchen unterwegs. Mit zwei Krähen hat der Tierpfleger so seine liebe Not, die sich immer mal wieder an den kleinen Nachwuchs heranmachen – „schlaue Tiere“, sagt er. Es sei auch schon vorgekommen, dass eine Krähe die ebenfalls im Gehege lebende Gans abgelenkt habe, während die andere Krähe das frisch gelegte Ei aus dem Stall geholt hat: „Krähen sind intelligent und in der Lage, zu lernen“, sagt er.

Die Lämmer auf der benachbarten Weide haben indes von den intelligenten Krähen nichts zu befürchten – acht Lämmer sind es und sie sind drei bis vier Wochen alt: Zwei Einlinge und drei Mal Zwillinge, mehrfarbig oder schwarz. Bis zum Sommer werden sie im Tiergehege bleiben, dann wird ein Landwirt aus Schleswig-Holstein die Tiere der Rasse Skudde mitnehmen. Einen Skuddenbock sucht man indes vergeblich: „Den hatten wir mal, doch der war aggressiv. Außerdem lammen die Schafe dann zu früh, nämlich bereits im Januar.“ Gewollt sei das Lammen jedoch erst im März und der dafür benötigte Bock kommt dann als Leihgabe aus Schwanewede.

Ziegenlämmer gibt es übrigens auch im Bürgerpark, Zwergziegenlämmer, um genau zu sein, und davon gleich sieben Exemplare. Ebenso wie die Skudden sind auch die Zwergziegen coronabedingt nicht zu sehen, „normalerweise wären die kleinen Ziegen jetzt ein Highlight, doch das fällt in diesem Jahr flach“, bedauert Christian Panhorst. Ein Mal Drillinge, zwei Mal Zwillinge und sie heißen Ronja, Finja, Luna, Hermine und Ginny. Teilweise aus den Harry-Potter-Romanen inspiriert, wogegen Bärbel und Dietmar ihren Namen den beiden Polizisten aus der Serie „Mord mit Aussicht“ zu verdanken haben.

Die Rauchschwalben, die emsig ihre Nester im benachbarten Stall ausbessern und unentwegt rein- und rausfliegen, tragen indes keine Namen: In normalen Jahren seien es immer um die 20 Schwalben gewesen, doch in diesem Jahr seien es weniger: „Es gab einen Kälteeinbruch in Griechenland, da sind viele gestorben“, erzählt Panhorst über die in Griechenland rastenden Zugvögel. Derzeit seien es also um die zehn Vögel, „doch es können in den nächsten Tagen auch noch welche kommen.“

Wenn man mal die Schwalben nicht mitzählt, kommt das Tiergehege im Bürgerpark auf 15 Tierarten und mit Ausnahme des Damwilds und der Mufflons beherbergt es ausnahmslos Haustiere. „Tiere, die mit vergleichsweise wenig Aufwand gehalten werden können“, sagt Panhorst und dazu zählen natürlich auch die Zwergesel. Dort im Eselgehege gibt sich derzeit kein Nachwuchs die Ehre, doch die kleinen Tiere sind ohnehin ganzjährige Hingucker: Letizia, Felix, Lotte und Freddie heißen sie und leben in dieser Kombination bereits mehr als zehn Jahre im Bürgerpark. Mit Ausnahme von Letizia sind auch alle Zwergesel im Tiergehege des Bürgerparks geboren.

„Der Zwergesel ist ein Tier, dem seit Jahrhunderten Spott wie Bewunderung entgegengebracht wird“, hat einmal der Tagesspiegel geschrieben, doch von Spott kann hier überhaupt keine Rede sein: „So ein Zwergesel kommt mit Temperaturunterschieden sehr gut klar“, meint Tierpfleger Panhorst, „und sie sind in der Lage, sehr weit zu laufen.“ Deshalb seien ihre Rufe auch so laut, um sich auch über größere Entfernungen verständigen zu können.

Und auch das ist eher bewundernswert: „Die Esel können Menschen erkennen, die über die Brücke kommen und nach den Eseln rufen. Aus Freude rufen die Esel dann zurück.“