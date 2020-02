Mosaic-Expedition

Arktis-Forscher arbeiten in der Polarnacht mit Spezialkameras

Janet Binder

Das Team der "Mosaic"-Expedition verbringt ein Jahr in der zentralen Arktis – und teilweise in Dunkelheit. Dafür verwenden die Wissenschaftler auch am Tag Scheinwerfer, Infrarotkameras und Nachtsichtgeräte.