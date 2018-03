Die Arbeiten an der Hans-Hackmack-Straße haben bereits im vergangenen Sommer begonnen. (Walter Gerbracht)

An der Hans-Hackmack-Straße in Arsten wird sich das Stadtbild innerhalb der kommenden zwei Jahre stark verändern. Zu stark, findet der Obervielander Beirat. Denn die Brebau will dort bis 2020 in Nähe zum Gymnasium Links der Weser 138 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, darunter 25 Prozent Sozialwohnungen, sowie 21 Reihenhäuser errichten (siehe rote Gebäude in Grafik). Im Sommer 2017 hat die Wohnungsbaugesellschaft mehrere Grundstücke an der Hans-Hackmack-Straße zu diesem Zweck von der Stadt erworben, die Arbeiten an den Reihenhäusern haben bereits begonnen.

Der Bauantrag für die sieben Mehrfamilienhäuser, die zwischen Alfred-Faust-Straße und Höhe der Felix-von-Eckhardt-Straße geplant sind, ist indes noch nicht genehmigt. Und genau gegen diese Pläne regt sich nun Protest aus dem Obervielander Beirat. "Dabei finden wir es prinzipiell gut, dass dort Wohnraum entstehen soll", betont Beiratssprecher Stefan Markus (SPD). Aber die Höhe einiger Häuser stoße im Stadtteilparlament auf Widerwillen, denn gleich vier von den sieben Gebäuden sollen ein Stockwerk höher werden als im Bebauungsplan vorgeschrieben ist: Gleich an der Kreuzung zur Alfred-Faust-Straße sind es die zwei viergeschossigen Häuser plus Dachgeschoss, die den Stadtteilpolitikern zu hoch sind. Und auch das dreigeschossige Gebäude sei überdimensioniert, das an der Felix-von-Eckhard-Straße platziert werden soll, kritisiert der Beirat. Dort sind im Bebauungsplan ursprünglich nur zweistöckige Reihenhäuser vorgesehen.

"Das ist bereits ein hoch verdichteter Bereich, da muss man nicht weitere hohe Riegelbauten hinsetzen", findet Markus. Sonst bestehe die Sorge, sich soziale Probleme einzuhandeln. "Wir hätten uns gewünscht, als Beirat und Stadtteil in die veränderte Planung mehr einbezogen zu werden, und das fordern wir jetzt nachträglich ein", erklärt der Beiratssprecher. Das Stadtteilparlament fühle sich übergangen, weil die deutlichen Abweichungen vom Bebauungsplan lediglich über Ausnahmegenehmigungen der Stadtplanung geregelt würden. "Das reicht uns nicht, weil die Planung deutliche Auswirkungen auf die verkehrliche und soziale Infrastruktur des Ortsteils hat", so Markus.

Sorge um zu wenig Parkplätze

Auch der Umstand, dass zahlreiche Parkplätze und Teile der vorgeschriebenen Kinderspielflächen mit Geldbeträgen von der Brebau abgelöst würden, anstatt sie zu bauen, stört die Beiratsmitglieder. Doch Brebau-Geschäftsführer Bernd Botzenhardt versichert, "dass nach unserer Erfahrung die Stellplätze ausreichen werden." Außerdem würden durchaus Kinderspielplätze gebaut. "Aber es ist nicht zielführend, rein auf die Quadratmeter zu schauen, sondern es ist wichtig, dass die Fläche auch angenommen und von den Kindern genutzt wird", erklärt Botzenhardt. Für das Wohnungsunternehmen sei es wichtig, ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen und auf eine gute soziale Mischung zu achten. "Wir wissen um unsere Verantwortung und sind bekannt dafür, dass wir uns da nicht wegducken", verteidigt er die Planung.

Außerdem sei es wichtig zu wissen, dass die Brebau an dieser Stelle ihrer Zusage nachkommen wolle, sich am Sofortprogramm Wohnungsbau des Senats zu beteiligen. "Wir sind gefragt worden, ob wir schnell etwas realisieren können und wir stehen zu unserem Wort", so Botzenhardt.

Dabei richtet sich die Kritik des Beirates auch weniger gegen die Brebau, sondern eher gegen die Baubehörde. Aufgabe der Stadtplaner wäre es gewesen, die Lokalpolitiker mehr einzubeziehen, so lautet der Grundtenor des aktuellen Beschlusses, in dem der Beirat die Planung aus den genannten Gründen ablehnt. Die Forderung: Eine Überarbeitung des geltenden Bebauungsplans unter Beteiligung des Beirates.

Doch auch in der Baubehörde verweist Sprecher Jens Tittmann auf das Sofortprogramm Wohnen: "Wir brauchen schnell neuen Wohnraum in der Stadt, da erschien es uns geboten, auf ein zeitaufwendiges Verfahren wie einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu verzichten." Dieser sei ohnehin nur dann zwingend notwendig, wenn die geplante Bebauung komplett anders aussehen würde als ursprünglich vorgesehen. In diesem Falle handele es sich jedoch lediglich um abweichende Gebäudehöhen, "und die Reihenhäuser sind ein Stockwerk niedriger als an der Stelle erlaubt, im Mittel gleicht sich das also wieder aus", so Tittmann.

Es hat den Anschein, als sei es eine grundsätzliche Verärgerung, die sich an den aktuellen Plänen Bahn bricht. Denn die Beiratsmitglieder verweisen in ihrem Beschluss sehr deutlich auf eine wahrgenommene Unverhältnismäßigkeit "in Bezug auf private Bauvorhaben, bei denen nach Ansicht des Beirates in vergleichbaren Situationen häufig deutlich strengere Maßstäbe angesetzt werden als bei städtebaulich bedeutsameren Vorhaben mit entsprechend hohem Wohnraumvolumen."

Der Baubehördensprecher spielt den Ball diesbezüglich aber postwendend wieder zurück an den Beirat. Bei Einzelpersonen ziehen Ausnahmegenehmigungen immer Probleme mit den Nachbarn nach sich. Und in der Regel fragen wir dann die Beiräte um ihre Einschätzung. Im aktuellen Fall hingegen gehe es um einen ganzen Straßenzug. "Dort war ohnehin begleitend zur Straße Wohnbebauung vorgesehen, die nun eben an manchen Stellen höher und an manchen niedriger realisiert wird." Noch sei der Bauantrag aber noch im abschließenden Genehmigungsverfahren.