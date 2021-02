Ärzte erhalten für ihre Tätigkeit im Bremer Impfzentrum 120 Euro pro Stunde, in Niedersachsen sind es 30 Euro mehr. (Friso Gentsch /dpa)

Mit 120 Euro pro Stunde werden die Ärzte im Bremer Impfzentrum in der Messehalle 7 vergütet. Auf diesen Betrag hatten sich die Johanniter-Unfall-Hilfe als Betreiber und die Gesundheitsbehörde im Vorfeld geeinigt. Bremen bewegt sich wie die beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin und andere Länder mit diesem Betrag am unteren Ende der in den deutschen Impfzentren bezahlten Arzt-Vergütungen. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wurden 150 Euro vereinbart, in Thüringen werden 175 Euro bezahlt. Die Ärzte sind dabei offiziell freiberuflich tätig und müssen das Honorar selber versteuern sowie in Eigenverantwortung für ihre Krankenversicherung und Altersversorgung aufkommen.

In anderen Bundesländern wurde über die Höhe der Honorare diskutiert. "140 Euro pro Stunde – diese Honorare in den künftigen rheinland-pfälzischen Corona-Impfzentren stoßen auf Kritik", berichtete der SWR im Dezember. Und weiter: "Ärzte, die als Notfallmediziner arbeiteten oder Bereitschaftsdienste übernähmen, bekämen weniger als die Hälfte der 140 Euro, so die Kritiker." In Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gab es ähnliche Debatten.

Ausgehandelt wurden diese Arzthonorare zumeist auf Landesebene mit den jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), die im Auftrag der Länder die Impfzentren organisieren. In Niedersachsen wurden die Ärzte durch das Land gemeinsam mit der KV rekrutiert und den rund 50 niedersächsischen Impfzentren gemeldet. Anders in Bremen: Hier sind die Hilfsorganisationen Rotes Kreuz sowie federführend die Johanniter-Unfall-Hilfe für den Betrieb des Impfzentrums zuständig. Für den Standort in Bremen-Nord, der an diesem Mittwoch in Betrieb geht, hat der Arbeiter-Samariter-Bund die Organisation übernommen.

Die drei Hilfsorganisationen haben mit den Ärzten sowie dem übrigen Personal Honorarverträge oder zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse abgeschlossen und organisieren die Dienstpläne. So haben beispielsweise die Johanniter 63 Ärztinnen und Ärzte für das Impfzentrum unter Vertrag genommen. Die daraus resultierenden Personalkosten werden ihnen durch das Land Bremen vollständig ersetzt.

Laut Impfverordnung wird den Ländern 46,5 Prozent der Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet, weitere 3,5 Prozent zahlen die privaten Krankenversicherer. Die verbleibenden 50 Prozent trägt das Land aus eigenen Mitteln, die in Bremen als pandemiebedingte Kosten aus dem Bremen-Fonds stammen. Bei den entsprechenden Senatsbeschlüssen wurden die Aufwendungen für das Impfzentrum fürs Erste mit rund zehn Millionen Euro beziffert. Die genauen Kosten sind offen, unter anderem weil unklar ist, wie lange das Impfzentrum in Betrieb sein wird. Die Planungen reichen bislang bis Ende Juni.

Zehn Mediziner gleichzeitig tätig

Die Hilfsorganisationen schöpfen ihr Personal aus einem Pool von Freiwilligen, die sich nach Aufrufen gemeldet hatten. Deren Zahl ist bislang höher als der aktuelle Bedarf im Impfzentrum. „Auch von den von uns engagierten 63 Medizinern sind noch nicht alle im Einsatz“, bestätigt Nicola Baumann, Sprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe. Laut Jutta Dernedde, ärztliche Leiterin des Impfzentrums, sind derzeit jeweils zehn Mediziner gleichzeitig tätig, die vornehmlich das gesetzliche vorgeschriebene ärztliche Aufklärungsgespräch vor der Impfung führen. Außerdem stehen sie für Notfälle zur Verfügung, falls unmittelbar nach einer Impfung schwere Nebenwirkungen auftreten sollten.

Die Betreiber gehen davon aus, dass im zweiten Quartal dieses Jahres mehr Impfstoff geliefert wird und dementsprechend auch mehr Ärzte benötigt werden. „All jene, die jetzt noch nicht zum Einsatz kommen, werden das mit Sicherheit noch im Verlauf des Jahres. Wir sind dankbar und froh, dass wir auf diese Fachleute zurückgreifen können“, sagt Baumann.

Gemeldet haben sich sowohl aktive niedergelassene Ärzte als auch pensionierte Mediziner oder Teilzeitbeschäftigte aus Kliniken. Sie können selbst den Umfang ihres Einsatzes festlegen. „Das macht die Dienstpläne im Zentrum zu einer gewissen Herausforderung“, sagt Baumann. Laut Dernedde achte man sorgsam darauf, die Zahl der Mitarbeiter vor Ort möglichst genau an die Zahl der anstehenden Impftermine anzupassen, sodass keine ungenutzten Zeiten vergütet werden müssen. „Wenn weniger Termine in Anspruch genommen werden als ursprünglich geplant, werden Ärzte auch wieder abbestellt.“

Rund 600 bis 700 Impfungen werden im Schnitt täglich durchgeführt. Noch einmal die gleiche Menge an Impfungen verabreichen die 14 mobilen Teams, die ebenfalls jeweils mit einem Arzt besetzt sind. Derzeit sind im Impfzentrum acht Kabinen für die Aufklärungsgespräche besetzt. In der vergangenen Woche wurden die Kapazitäten auf 14 Kabinen aufgestockt. „Damit können wir zeitnah reagieren, wenn mehr Impfstoff bereitsteht“, sagt Baumann. Bis zu 3000 Impfungen seien täglich möglich, ohne dass dafür weitere Hallen gebraucht würden.