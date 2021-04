Die Zahl der Videosprechstunden ist seit Beginn der Pandemie gestiegen. (Carsten Koall/dpa)

Der Weg in die Arztpraxis, zur Psychotherapie-Sitzung oder dem Beratungsgespräch für eine Zahnbehandlung führt seit einem Jahr immer häufiger durch virtuelle Wartezimmer. Videosprechstunden sollen dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Deshalb haben Ärzte und Heilmittelerbringer unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, ihre Patienten auch per Videosprechstunde zu behandeln oder zu beraten.

Ein Ersatz für den persönlichen Kontakt sei die Videosprechstunde nicht, betont der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Stephan Hofmeister, auf der Internetseite der KBV. Gerade Patienten, die wegen der hohen Infektionszahlen nicht in die Praxis kämen, könnten aber so in bestimmten Fällen versorgt werden. Daher sei die Videosprechstunde eine gute Ergänzung.

Wo kann man sich erkundigen, ob eine Praxis Videosprechstunden anbietet?

Einige Praxen informieren auf ihren Internetseiten darüber, ob ein digitaler Termin ausgemacht werden kann. Der sicherste Weg ist es, in der Praxis anzurufen und sich danach zu erkundigen. Es gibt auch Online-Portale, in denen gezielt nach Ärztinnen und Ärzten gesucht werden kann, die Videosprechstunden anbieten. Viele Krankenkassen unterstützen auch bei der Suche – oder bieten direkt eine Termin-Vermittlung an. Insofern lohnt es sich in jedem Fall auch, bei der eigenen Krankenkasse nachzufragen.

Kosten digitale Arzttermine extra?

Videosprechstunden sind für gesetzlich Versicherte eine Kassenleistung, wenn es sich um eine Ärztin oder einen Arzt mit Kassenzulassung handelt und die digitale Sprechstunde in diesem Rahmen angeboten wird. Seit Beginn der Pandemie wurden die Regelungen gelockert – Videosprechstunden können demnach unbegrenzt angeboten werden. „Das heißt: Fallzahl und Leistungsmenge sind nicht limitiert“, teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit. Die Ärztinnen und Ärzte rechnen Behandlung und Beratung direkt mit ihrer Kassenärztlichen Vereinigung ab – so wie bei einer Behandlung in den Praxisräumen.

Welche technischen Voraussetzungen brauchen Patientinnen und Patienten?

Für die Videosprechstunde benötigt man nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit Bildschirm oder Display, Kamera, Mikrofon und Lautsprecher und eine Internetverbindung. Die technische Verbindung läuft über einen zertifizierten Videodienstanbieter. Anwendungen wie etwa Whatsapp oder Facetime sind für den Einsatz nicht zugelassen. Praxen, die Videosprechstunden anbieten, müssen einen solchen zertifizierten Anbieter auswählen und sich registrieren. Patientinnen und Patienten müssen in der Regel keine App herunterladen.

Wie ist der Datenschutz gewährleistet?

„Eine Videosprechstunde ist wie eine physische Sprechstunde, vertraulich und frei von Störungen zu gestalten“, heißt es in einer Handreichung der Bundesärztekammer zur Umsetzung von Videosprechstunden in der Praxis. Die Gespräche dürfen nicht aufgezeichnet oder gefilmt werden – das ist strafrechtlich verboten. Sie müssen zudem frei von Werbung sein.

Welche Vorbereitungen sind vor dem Termin außerdem notwendig?

Praxen bitten ihre Patientinnen und Patienten in der Regel auch darum, eine Einwilligungserklärung zur Nutzung der Daten über den Videodienst zu unterschreiben. Benötigt werden außerdem persönliche Daten wie Name, Adresse, Erreichbarkeit, Krankenkasse und Versichertennummer.

Wie läuft die virtuelle Sprechstunde ab?

In der Regel verschickt die Praxis einen Link zu dem Videodienst mit einem entsprechenden Einwahlcode. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rät, sich etwa zehn Minuten vor dem Termin mit dem Code einzuwählen. Erste Station ist meist ein virtuelles Wartezimmer, sobald die Sprechstunde beginnen kann, werden die Patienten in die Sprechstunde eingelassen. „Vor der ersten Online-Videosprechstunde informieren Ärztin oder Arzt über Fragen des Datenschutzes“, teilt die KBV auf ihrer Homepage mit. Die Patienten müssen laut der Handreichung der Bundesärztekammer eindeutig identifiziert werden. „Die Patientenstammdaten können entweder der Patientenstammakte entnommen werden oder die Patienten halten die elektronische Gesundheitskarte beziehungsweise den Personalausweis in die Kamera.“

Wer darf Videosprechstunden anbieten?

Bis auf einige Ausnahmen dürfen laut der KBV alle Arztgruppen Videosprechstunden anbieten – ausgeschlossen sind demnach Laborärzte, Nuklearmediziner, Pathologen und Radiologen. Sie können ohnehin nicht direkt von Patienten in Anspruch genommen werden. Auch Psychotherapeuten, Zahnärzte, Heilmittelerbringer wie Physio- und Ergotherapeuten oder Logopäden können verordnete Maßnahmen in Videosprechstunden anbieten. Um unnötige soziale Kontakte in der Corona-Pandemie zu vermeiden, können zugelassene Hebammen Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungskurse aktuell auch mittels Kommunikationsmedien anbieten, teilt die Techniker Krankenkasse in Bremen mit. Für die Versicherten entstünden keine zusätzlichen Kosten.

In welchen Fällen kann die Online-Videosprechstunde angewandt werden?

Laut der Techniker Krankenkasse (TK) gibt es seit Oktober 2019 „keine grundsätzlichen Einschränkungen auf bestimmte Indikationen oder Behandlungsanlässe bei einer Videosprechstunde mehr. Es liegt im jeweiligen ärztlichen Ermessen, bei welchen – gegebenenfalls unbekannten – Patienten die Durchführung einer Videosprechstunde anstelle einer persönlichen Konsultation in der Arztpraxis als ausreichend und sachgerecht eingeschätzt wird.“ Bestimmte ärztliche Leistungen wie Untersuchungen etwa seien naturgemäß auf digitalem Weg nicht machbar.

Zur Sache

Videosprechstunden in Zahlen

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der digitalen Termine mit Kamera bei Ärzten und Psychotherapeuten gestiegen: „Hat es bundesweit 2019 knapp 3000 Videosprechstunden gegeben, waren es im ersten Halbjahr 2020 fast 1,4 Millionen. Dabei wurden im ersten Quartal rund 203.000 Videosprechstunden gezählt, im zweiten Quartal schon knapp 1,2 Millionen“, teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit. Der größte Anteil fällt demnach auf die Psychotherapie: Drei Viertel aller Videosprechstunden entfallen im zweiten Quartal 2020 auf diesen Bereich. „Dabei hat jeder zweite Psychotherapeut in den Monaten April, Mai und Juni im Durchschnitt 47 Videosprechstunden durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung. Die Techniker Krankenkasse (TK) stellt diese Entwicklung auch in Bremen fest: Haben sich im ersten Halbjahr 15 Bremer Versicherte der Kasse ausschließlich über Videosprechstunden beraten lassen, waren es im zweiten Quartal 288. Im dritten Quartal haben sich 125 Bremer TK-Versicherte ausschließlich über Videosprechstunden von ihren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten behandeln lassen, teilt die TK in Bremen mit.