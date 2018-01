Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten, doch noch immer erkranken Menschen an den Spätfolgen: Von 2014 bis 2016 gab es allein in Bremen zwischen 300 und 400 Fälle jährlich. (dpa)

Asbest ist in Bremen nach wie vor die häufigste Ursache von Berufskrankheiten. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Grünen-Bürgerschaftsfraktion hervor. Die Parlamentarier wollten von der Landesregierung eine möglichst umfassende Einschätzung zur Gefährdung durch den Werkstoff, sowohl in der Arbeitswelt wie auch in der Wohnungswirtschaft.

Asbest ist in Deutschland zwar seit 1993 verboten. Doch die Gefahr hat viele Menschen, die berufsbedingt mit dem Material zu tun hatten, erst mit großer Verspätung eingeholt – und sie tut es immer noch. Die Latenzzeit bis zum Ausbruch einer asbestbedingten Erkrankung kann 30 Jahre und mehr betragen. Dass Bremen besonders stark betroffen ist, hat mit Besonderheiten seiner Wirtschaftsstruktur zu tun. Die bremischen Häfen waren seit den 1950er-Jahren Hauptumschlagsplatz für losen Asbest, und auf den Großwerften AG Weser und Bremer Vulkan mit ihren Tausenden Beschäftigten wurde der Werkstoff in großen Mengen verbaut. Nicht zuletzt wegen der Größenordnung, die das Problem dadurch annahm, wurde 2011 in Bremen die bundesweit erste öffentlich finanzierte Beratungsstelle für Berufskrankheiten eingerichtet.

Zwischen 300 und 400 neue Fälle pro Jahr

Eine Auswertung der Zahlen zu gemeldeten Berufskrankheiten im Land Bremen ergibt, dass asbestbedingte Gesundheitsprobleme die Statistik deutlich anführen. 2014 bis 2016 waren es jeweils zwischen 300 und 400 neue Fälle. Prozentual machten asbestbedingte Erkrankungen damit zwischen 42 und 53 Prozent des Gesamtaufkommens aus, wie aus der Senatsvorlage hervorgeht.

Die Grünen fragten auch nach Art und Erfolg von Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren zur Verbesserung der Situation von Asbestgeschädigten ergriffen wurden. In ihrer Antwort benennt die Landesregierung zwar diverse fachpolitische Vorstöße auf der Ebene der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder, kommt aber um eine Feststellung nicht herum: Zur der seit langem geforderten Beweislastumkehr, die Erkrankten im Kampf um eine Entschädigung entscheidend helfen könnte, ist es immer noch nicht gekommen. Wer etwa beim Vulkan arbeitete und dort Asbeststaub ausgesetzt war, muss auch heute noch glaubhaft machen, dass es eben dieser Umstand war, der Jahrzehnte später eine Krebserkrankung auslöste.

Das Senatspapier geht auch auf das Asbestproblem in der Wohnungswirtschaft ein. Von 1960 bis zum Verbot des Werkstoffs im Jahr 1993 seien in Bremen rund 85.700 Wohnungen errichtet worden. „Es gibt keine statistischen Erhebungen dazu, wie viele Wohnungen davon asbestbelastet sind“, heißt es in der Vorlage. Daten liegen allerdings zur Gewoba vor, dem mit mehr als 42.000 Wohnungen mit Abstand größten Vermieter der Hansestadt. Rund 32 000 Einheiten gehören zum Altbestand, der vor dem Asbestverbot entstand. Laut Senat hat die Gewoba bis November vergangenen Jahres rund 2800 Bremer Wohnungen untersucht. Davon waren in etwa zwei Dritteln asbesthaltige Materialien verbaut. Sofern diese Baustoffe fest gebunden sind, etwa in Fußböden, stellten sie „im unbeschädigten Zustand während der normalen Nutzung kein gesundheitliches Risiko dar“, wie in der Senatsvorlage unterstrichen wird. Im Zuge von Sanierungsmaßnahmen – zum Beispiel bei der Modernisierung von Bädern – habe die Gewoba zwischen 2015 und 2017 in fast 1100 ihrer Bremer Wohnungen zugleich asbesthaltige Teile ausgebaut. Allein von Januar bis November vergangenen Jahres hat die Gewoba demnach über 5,2 Millionen Euro für Asbestsanierungen ausgegeben.