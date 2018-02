Ursula Schielke ist 2003 in ihre Wohnung eingezogen, mehrere Jahre später wurde Asbest in ihrem Badezimmer festgestellt. (Frank Thomas Koch)

Ursula Schielke ist es gewohnt, für andere zu kämpfen. Vor mehr als zehn Jahren hat sie es schon einmal getan und sich für Frauen eingesetzt, die durch Brustimplantate gesundheitlich schwer geschädigt wurden. 2005 ist sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Jetzt hat Ursula Schielke einen neuen Kampf aufgenommen: Sie will dafür sorgen, dass Vermieter dazu verpflichtet werden, Mieter vor dem Einzug darüber zu informieren, ob in der Wohnung Asbest verbaut ist. „Ein solches Gesetz gibt es nicht, angesichts der Gesundheitsgefahr, die von Asbest ausgehen kann, halte ich eine solche Aufklärungspflicht aber für absolut zwingend“, sagt die Bremerin.

Asbest wurde vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren auch in Häusern und Wohnungen verbaut – der Werkstoff ist unter anderem in Dämmmaterial, Putz, Faserplatten, Fensterkitt, Ummantelungen von Heizungsrohren, Fußbodenklebern oder Spachtelmassen enthalten. Seit 1995 ist die Verwendung von Asbest verboten, weil man weiß: Werden die Fasern freigelegt und eingeatmet, können sie sich in der Lunge festsetzen. Spätfolgen aus dem ungeschützten Umgang mit Asbest sind häufig Krebserkrankungen, die erst Jahrzehnte später auftreten können.

Ursula Schielke ist 2003 in eine Einraumwohnung in Schwachhausen gezogen. Die Wohnung gehört zu einer größeren Anlage mit mehreren Gebäudekomplexen. Die frühere Bürokauffrau richtet sich die Wohnung im zweiten Obergeschoss gemütlich ein, lässt Teppichboden verlegen, im Bad hängt sie einen großen Spiegel an einer Seitenwand auf. Alles passt. „Bis ich irgendwann bemerkte, dass sich zunehmend ein modriger und unangenehmer Geruch, wie nach alter Wäsche, vor allem im Bad ausbreitete. Kaum auszuhalten.“ Das war 2011. Unter dem Lüftungsgitter entdeckt sie dicke, graue Flocken. Sie informiert ihren Vermieter, ein Architekt stellt fest: Die Wände des Lüftungsschachts im Bad sind aus Asbest. „Da habe ich die Tapete abgerissen, in die Wand gebohrt und gehämmert. So, wie Nachbarn unter mir die ganzen Jahre vorher wohl auch, der Luftzug hat den Asbeststaub aus den Wohnungen darunter im Luftschacht nach oben befördert.“

Gefährliche Fasern

Mehrere Architekten, Handwerker und Sachverständige haben sich seitdem in ihrer Wohnung die Klinke in die Hand gegeben, die Löcher und der Schacht sind seitdem abgedeckt. „Aber das Problem ist bis heute nicht endgültig von meinem Vermieter gelöst. Das zieht sich seit Jahren hin“, sagt Ursula Schielke. Sie hat ihren Fall einem Anwalt übergeben und klagt vor Gericht. Weil sie vor dem Einzug nicht über Asbest in der Wohnung informiert wurde und weil der Vermieter die Mängel nicht umgehend beseitigt hat, wie sie betont. Ein Auszug aus der Wohnung war und ist für die Bremerin nicht die Frage: „Das betrifft nicht nur mich, sondern auch andere Menschen. Viele wissen nichts von dem Risiko und bohren und hämmern munter an Wänden mit Asbest.“

Von 1960 bis 1992 wurden in Bremen 85.774 Wohnungen gebaut. „Es gibt keine statistischen Erhebungen dazu, wie viele Wohnungen davon asbestbelastet sind“, heißt es in einer Antwort des Senats auf eine Große Anfrage der Grünen von Anfang Januar. Das gegebenenfalls noch vorhandene und unentdeckte Asbest in Wohnungen – etwa in Verputz, Spachtelmasse, Fliesenkleber oder Flexplatten – sei in der Regel in den Baustoffen fest gebunden oder mit Bauteilen fest verbunden. Im unbeschädigten Zustand würden sie kein gesundheitliches Risiko darstellen, steht im Senatsbericht. Aber: Werden Bauteile beschädigt, etwa durch Bohren oder Schleifen, könnten Asbestfasern freigesetzt werden. Wie groß das Gesundheitsrisiko durch sogenanntes unentdecktes Asbest ist – dazu gebe es derzeit noch keine Ergebnisse. Ein Ausschuss im Umweltbundesamt gehe dieser Frage noch nach.

35.000 Wohnungen gehören zum Altbestand

Die Gewoba ist Bremens größter Vermieter mit insgesamt 42.000 Wohnungen. 35.000 Wohnungen gehören zum Altbestand, die vor dem Asbestverbot gebaut wurden. „Ab 2014 wurden sie in einem Kataster registriert, die Mieter wurden darüber informiert und darauf hingewiesen, dass keine gesundheitlichen Risiken bestehen, solange die Fasern gebunden und die Bodenbeläge unbeschädigt bleiben“, sagt Gewoba-Sprecherin Christine Dose. Vor Mieterwechseln würden die Wohnungen überprüft und bei positivem Befund schadstoffsaniert. Aber auch wenn ein Mieter Sorge hätte, laufe dieses Verfahren an.

Bis Ende 2017 seien rund 4000 Gewoba-Wohnungen überprüft worden, in 1600 Wohnungen sei Asbest gefunden und saniert worden. Pro Wohnung bedeute das Kosten in Höhe von rund 3300 Euro. „Insgesamt rechnen wir für die Beseitigung von Asbest in unserem Bestand mit einem Zeithorizont von acht bis zehn Jahren und einem Investitionsvolumen von rund 70 Millionen Euro“, so die Sprecherin.

Für Ursula Schielke darf es nicht der Freiwilligkeit überlassen werden, „ob sich Vermieter dem Thema Asbest stellen“, betont sie. „Die Politik ist da ganz klar in der Pflicht.“