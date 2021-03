Drei vorbereitete Spritzen mit dem Corona-Impfstoff Astra-Zeneca. (Jens Büttner)

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Corona-Impfung mit Astra-Zeneca nur noch für über 60-Jährige. Wie die am Robert Koch-Institut angesiedelte Expertengruppe am Dienstag mitteilte, habe man sich auch unter Hinzuziehung externer Experten „mehrheitlich“ für diese Empfehlung entschieden. Grundlage seien die derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“. Diese seien vier bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten.

Zur Zweitimpfung von Menschen, die bereits die erste Dosis Astra-Zeneca erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine Empfehlung abgeben. Nach dem Impfstart mit dem Vakzin Anfang Februar und bei einem empfohlenen Abstand von 12 Wochen zur ersten Impfung seien die ersten Zweitimpfungen Anfang Mai vorgesehen, hieß es weiter.

Eine Entscheidung über den weiteren Einsatz von Astra-Zeneca wurde für den Abend erwartet. Zunächst waren Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern geplant, anschließend ein Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Hintergrund der Diskussionen sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55.

Alle Personen, die in der Stadt Bremen für Mittwoch einen Impftermin vereinbart haben, können diesen wahrnehmen: „Wir werden stattdessen Menschen, die jünger als 60 Jahre alt sind, Biontech verabreichen“, erklärte Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, sei noch unklar. Fälle einer Hirnvenenthrombose wurden bisher in Bremen nicht diagnostiziert. Auch sei eine Zurückhaltung bei Impfungen mit Astra-Zeneca in Bremen nicht spürbar, betonte Fuhrmann.

++ Dieser Artikel wurde um 19.47 Uhr aktualisiert. ++