Die Familie aus Tadschikistan soll in Bremen schon einen Asylantrag gestellt haben. (Christian Walter)

In Bremen soll eine dreiköpfige Flüchtlingsfamilie aus Tadschikistan Asyl beantragt haben, die dies zuvor schon in der Schweiz versucht hatte, dort aber abgeschoben werden sollte. In der Schweiz hatte dieser Fall für Aufsehen gesorgt, weil die Mutter der Familie ihre elfjährige Tochter medienwirksam als vermisst gemeldet hatte. Angeblich sei sie aus der Notunterkunft weggelaufen, nachdem ihr Vater in Abschiebehaft genommen worden war.

Vor ihrem Asylantrag in der Schweiz soll sich die Familie in Litauen aufgehalten haben und deshalb gemäß Dublin-Abkommen dorthin zurückgeführt werden. Schweizer Medien berichten unter Bezug auf die Sicherheitsdirektorin des Kanton Zürichs, dass die Eltern in der vergangenen Woche die Schweiz verlassen und in Bremen einen Asylantrag gestellt haben. Die Elfjährige hielt sich demnach schon länger in Deutschland auf.

In der Bremer Innenbehörde ist der Fall bekannt. Zur Frage, was mit der Familie passiert – Rückführung in die Schweiz, nach Litauen oder ein neues Asylverfahren in Bremen –, wurden jedoch keine Angaben gemacht. Hierfür sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zuständig, teilte eine Sprecherin mit.

Aus der Bamf-Zentrale in Nürnberg gab es am Montag ebenfalls keine Auskunft zu dem konkreten Fall. Generell gelte, dass in Verfahren, in denen mehrere Länder beteiligt sind, ein sogenanntes Dublin-Verfahren eingeleitet werde, um zu sehen, welcher Staat überhaupt zuständig ist, hieß es seitens der Pressestelle. Gegebenenfalls würde das Bamf dann anschließend in dem ermittelten Land ein Übernahmeersuchen stellen. Sollte in Bremen ein Asylantrag gestellt worden sein, müsste in jedem Fall geprüft werden, ob dieser zulässig ist oder nicht.