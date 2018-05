Asyl zu Unrecht gewährt: Gegen die ehemalige Leiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen und weitere Mitarbeiter wird ermittelt. (dpa)

Die Hausleitung des Bundesinnenministeriums weiß nicht erst seit dem 19. April über das Ausmaß der Korruptionsvorwürfe beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Bescheid, sondern schon länger. Das hat eine Sprecherin des Ministeriums gegenüber der Welt und den Nürnberger Nachrichten bestätigt.

Mehr zum Thema Flüchtling aus Terrorgebiet des Daesch Bamf: Vermittler soll Provisionen von Flüchtlingen kassiert haben Der Asyl-Skandal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen zieht weitere Kreise. Wie ... mehr »

Demnach habe eine Mitarbeiterin der Bamf-Außenstelle in Bremen das Abgeordnetenbüro des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer (CSU) schon am 4. April schriftlich über die Vorgänge informiert. In dem Bericht ist von über 3000 fragwürdig bearbeiteten Asylanträgen die Rede. Auf offiziellem Wege sei das Ministerium darüber durch das Bamf aber erst am 19. April informiert worden.

Ermittlungen laufen

Schon im Februar hatte die Mitarbeiterin die Bamf-Zentrale in einem umfangreichen Bericht informiert. Dieser wurde der Staatsanwaltschaft noch im Februar durch die Leitung des Bamf zur Verfügung gestellt, jedoch nicht dem übergeordneten Ministerium.

Der früheren Leiterin des Bamf in Bremen wird vorgeworfen, zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt zu haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Nun wird gegen sie und mehrere Rechtsanwälte ermittelt. Insgesamt sollen 4568 Entscheidungen der Behörde noch einmal überprüft werden. (var)