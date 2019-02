Direkte Demokratie kann - wie im Fall des Bremer Galopprennbahngeländes - zur Änderung von baulichen Plänen führen. (Christian Walter)

Bremens Bürger entdecken die Möglichkeiten – die der direkten Demokratie. Den einen ging es um eine neue Reform des Wahlrechts, die eine Parlamentsentscheidung hätte rückgängig machen sollen, sofern genug Unterschriften zusammengetragen worden wären. Die andere soll die Bebauung des Rennbahn-Geländes verhindern. Auch die Retter der 136 Platanen am Neustädter Deich reichen Sammellisten herum, auf dass sich genug Unterstützer finden.

Wenn die Regierung nicht tut, was man gerne hätte, sucht man sich Gleichgesinnte, um Entscheidungen zu kippen. Das kostet Mühe, Zeit und muss durchaus als bürgerschaftliches Engagement anerkannt werden. Dennoch tut sich die Frage auf: Wie viele (von Bürgern angestoßene) Volksentscheide hält eine repräsentative Demokratie aus, ohne ausgehöhlt zu werden?

Mehr zum Thema Genug gültige Unterschriften Volksbegehren zur Galopprennbahn ist erfolgreich Die Bürgerinitiative Rennbahngelände Bremen hat ihr Ziel erreicht: Sie hat genügend gültige ... mehr »

Die Frage stellt sich umso mehr, als die wachsende Begeisterung für die Basisdemokratie ein Zeichen dieser Zeit ist. Politikverdrossenheit und gesellschaftliche Individualisierung bringen Initiativen hervor, die alle Hebel in Bewegung setzen, um parlamentarische Entscheidungen zu korrigieren. Das ist – auch nach der bremischen Landesverfassung – legitim, könnte aber auch zu einem Problem werden. Nämlich dann, wenn sich Volksinitiativen mehr und mehr zu einem Kräftemessen entwickeln und zur Demonstration von Unzufriedenheit.

Neue Form der außerparlamentarischen Opposition

Mit den Methoden direktdemokratischer Einflussnahme droht sich eine neue Form der außerparlamentarischen Opposition zu bilden, die die Grundsätze der repräsentativen Demokratie aushebelt. Die „Zeit“ hielt vor einem Jahr unter der Überschrift „Gebt uns, was wir wollen, sonst gründen wir eine Volksinitiative“ fest: „Hamburg ist die Hauptstadt der direkten Demokratie. Das klingt erst mal gut. Wären da nicht eine streitlustige Elite und ihre Kampagnen.“

Volksinitiativen sind speziellen Interessen verpflichtet. Sie müssen keine Alternativen aufzeigen, sich nicht um die Finanzierung ihrer Vorschläge kümmern und sich nicht öffentlich verantworten, selbst wenn sie nachweislich eine Fehlentscheidung erzwungen haben sollten. So atomisiert sich Verantwortung. Würde Politik nicht korrigierend eingreifen, regierte das Gesetz des Gutinformierten, des Umtriebigen, des Vernetzten. Hochfrequenzsender für den Mobilfunk würden geräuschlos an der Ecke installiert, wo sich die Bürger nicht wehren. Kann das demokratisch sein?

Mehr zum Thema Interview zum Rennbahngelände Sieling: „Niemand will eine Betonwüste“ Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) befürwortet einen Volksentscheid zur Bebauung der ... mehr »

Bremens Landtagsabgeordnete und Kabinettsmitglieder sind nicht nur ihrem Ortsverein, Kreisverband oder Wahlkreis verpflichtet, sondern den Interessen des Landes. Sie übernehmen Verantwortung für das große Ganze, indem sie berechtigte Ansprüche gegeneinander abwägen – Wohnungsnot gegen Freizeitanlage, Platanen gegen Hochwasserschutz. Sie müssen auch die Stimme der Stimmlosen und Stillen sein, gerade wenn und weil die Beteiligung an Wahlen (übrigens auch an Volksentscheiden) nicht in jedem Ortsteil und Milieu gleich hoch ist.

Direkte Demokratie ein Hebel der Macht

Die Bremer entdecken die direkte Demokratie als einen Hebel der Macht, der länger ist denn je, vor einer Wahl mit ungewissem Ausgang. Für die Opposition ist die Initiative Rennbahngelände ein Wahlkampfgeschenk samt dicker Schleife. Die CDU, die aus dem Neustädter Hafen einen neuen Stadtteil für 15 000 Bremer wachsen lassen und dafür Gewerbe umsiedeln will (es sei denn, dagegen formiert sich eine Volksinitiative), hat sich hinter die Bürgerinitiative geklemmt.

Die Grünen (die sich gegen eine Wohnbebauung von brachliegenden Kleingärten im Bremer Westen und von ungenutzten Friedhofsflächen wenden) suchen mit den Linken und der FDP halbherzig den Weg der Mitte. Die SPD würde sich gerne Ruhe erkaufen und Zeit schinden, das hätte sie allerdings früher angehen müssen – durch eine herkömmliche Form der Bürgerbeteiligung: frühzeitige Gespräche, Vermittlungsversuche und Werbung in eigener Sache. Es wird sich zeigen, wie angeknackst ihr Selbstbewusstsein derzeit ist, abzulesen am Einknickungsgrad.

Mehr zum Thema Interview zur Wahlbeteiligung in Bremen „Eine Gefahr für eine repräsentative Demokratie“ Warum haben sich nur wenige Menschen an der Bürgerschaftswahl 2015 beteiligt? Ein Ausschuss hat ... mehr »

Von Abgeordneten muss erwartet werden können, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzuhalten, wenn es die Situation des Landes verlangt. Auch dazu werden sie mit ihrer Wahl betraut und berechtigt. Das gilt für Bebauungspläne, Badschließungen und Baumfällarbeiten, für die Trassenführung von Autobahnabschnitten und Bahnlinien. Wem die Entscheidung nicht passt, entzieht ihnen bei der nächsten Wahl mit seiner Stimme sein Vertrauen. So funktioniert die repräsentative Demokratie. Sie ist kein Wunschkonzert.