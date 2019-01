Frank Magnitz, Landesvorsitzender der AFD, ist am späten Montagnachmittag von Unbekannten angegriffen und dabei verletzt worden. Der Bundestagsabgeordnete war auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle, wo er zusammen mit rund 250 Gästen aus der Bremer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Gast war, als ihm in Höhe des Theaters am Goetheplatz mehrere Personen auflauerten und ihn angingen. Ob die Täter Waffen verwendeten ist noch unklar, ebenso, wie schwer Magnitz bei dem Angriff verletzt wurde.

Die Polizei geht aufgrund seiner politischen Tätigkeit davon aus, dass die Tat auch politisch motiviert war. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die die Tat gesehen haben oder andere Hinweise zum Hergang oder auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362 38 88 zu melden. (niw)