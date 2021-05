Die Polizei sucht Zeugen des Angriffs auf den 36-Jährigen. (Friso Gentsch/dpa)

Mehrere Angreifer haben in Bremen-Huchting einen sehbehinderten 36-Jährigen attackiert und mit Tritten gegen den Kopf verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat am Mittwochabend an einer Bushaltestelle am Roland-Center. Der Mann musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, die Täter flüchteten unerkannt.

Nach Polizeiangaben hatte der 36-Jährige am Mittwoch auf den Bus gewartet, als sich gegen 20.50 Uhr mindestens zwei junge Männer über ihn lustig machten und gegen die Scheibe des Wartehäuschens schlugen. Als er die Gruppe ansprach, sei der Mann, der an einer Sehschwäche leidet, von einem Täter gegen den Kopf getreten worden. Er sei daraufhin gestürzt, habe sich wieder aufgerappelt und sei dann erneut attackiert worden. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Kirchhuchtinger Landstraße.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,65 Meter groß sein. Einer trug einen Bart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/3623888 zu melden.