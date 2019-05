Wegen eines Angriffs auf eine AfD-Kandidatin gab es am Freitagabend einen Polizeieinsatz. (DPA)

In Blumenthal sind am späten Freitagabend drei AfD-Mitglieder beim Aufhängen von Wahlplakaten attackiert worden. Eine von ihnen, Bürgerschaftskandidatin Natascha Runge, wurde dabei verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, auch der Staatsschutz untersucht den Vorfall.

Laut Polizei fuhren gegen 22.30 Uhr zwei junge Bremer, 24 und 23 Jahre alt, mit ihrem Wagen am Jenny-Ries-Platz vorbei und sahen die drei Plakatkleber. Sie hielten an, stiegen aus und es entwickelte sich ein Streit über den Inhalt der Wahlplakate. Im weiteren Verlauf soll es laut Polizei zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der 23-Jährige der 28-jährigen Runge in die Bauchgegend getreten haben soll.

Ein unabhängiger Zeuge alarmierte die Polizei, die wenig später vor Ort war und noch alle Beteiligten antraf.