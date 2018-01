Immer häufiger werden Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen angegriffen. (Marcel Kusch, dpa)

Nicht nur Polizisten schlägt auf der Straße Gewalt entgegen, auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte sehen sich bundesweit zunehmend Aggressionen ausgesetzt. Für Bremen liegen nun für das vergangene Jahr Zahlen vor. In einer Vorlage für die Innendeputation, die am kommenden Mittwoch zusammenkommt, werden fünf physische Angriffe auf Lösch- beziehungsweise Rettungskräfte der Bremer Berufsfeuerwehr genannt. In drei Fällen seien die Attacken bei der Polizei angezeigt worden. Die Feuerwehrführung hat reagiert und will nun ein Präventionsprogramm für ihre Einsatzkräfte auflegen. Für das geplante Deeskalationstraining wird zunächst ein behördeninterner Ausbilderstamm von sechs bis acht Mitarbeitern zusammengestellt. Unter anderem sollen erfahrene Kräfte aus der Oslebshauser Justizvollzugsanstalt den Feuerwehrleuten zeigen, wie man Aggressionen begegnet. Im zweiten Halbjahr könne dann mit der eigentlichen Schulung der Einsatzkräfte begonnen werden.

Zuletzt hat es in der Nacht zum Sonnabend in Berlin eine Attacke auf Rettungskräfte gegeben. Als zwei Sanitäter im Stadtteil Kreuzberg aus ihrem Rettungswagen stiegen, warf ein 37 Jahre alter Mann zunächst Böller auf sie und bespuckte sie dann. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, warnte vor einer gesellschaftlichen Entwicklung, die in solchen Vorfällen deutlich werde. „Wir erleben derzeit eine totale Verrohung bei einigen Patienten und ihren Angehörigen gegenüber medizinischem Personal“, sagte Montgomery.