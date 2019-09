Von der Thomas Cook-Pleite sind auch mehrere Bremer betroffen. Die meisten, die sich beim WESER-KURIER meldeten, hatten eine Pauschalreise gebucht und damit zumindest eine Chance, ihr Geld erstattet zu bekommen. (Paul Zinken/dpa)

Auch unter den Bremer gibt es so einige, die von der Thomas-Cook-Insolvenz betroffen sind. Ein Leser des WESER-KURIER, schilderte die Situation, wie er sie am Montagvormittag am Hamburger Flughafen erlebt hatte. Er selbst konnte bei Condor einchecken, weil er nur einen Flug nach Jerez gebucht hatte. Während er dabei seinen Koffer aufgab, hörte er am Nachbarschalter, wie der Mitarbeiter den enttäuschten Passagieren sagte: „Sie haben eine Pauschalreise bei Thomas Cook gebucht, tut mir leid, wir dürfen sie leider nicht mitnehmen.“

Vielleicht war es am Nachbarschalter Patricia El Said aus Bremen-Nord. Sie wollte mit ihrem Mann, ihrer Tochter und dem Enkelkind nach Hurghada in Ägypten fliegen. Die Pauschalreise hatten sie bei der Thomas-Cook-Tochter Bucher im Hapag-Lloyd-Reisebüro in Vegesack gebucht. Wegen des zweijährigen Enkelkinds waren sie extra schon am Sonntagabend nach Hamburg gefahren und hatten dort im Hotel übernachtet. Montagnachmittag waren sie zurück in Bremen und hatten das Reisebüro verständigt: „Dort haben die sich sofort angenommen und kümmern sich nun darum.“ Aber zum Aufgeben fand es die Grußmutter zu früh. „Wir fahren jetzt noch hier in Bremen zum Flughafen und schauen, ob es dort vielleicht noch eine Last-Minute-Reise gibt.“

Pauschalreisen sind von Vorteil

Die Mehrheit der Leser, die sich beim WESER-KURIER gemeldet haben, hatten eine Pauschalreise gebucht. Das ist von Vorteil, weil die Chancen gut stehen, zumindest sein Geld zurück zu erhalten, sofern die Reise noch nicht angetreten ist. Denn in Deutschland muss der Reiseveranstalter eine Absicherung vor Zahlungsunfähigkeit durch einen Sicherungsschein gewährleisten. Nicole Mertgen-Sauer, Reiserechtsexpertin von der Verbraucherzentrale Bremen, sagte: „Und an diesen Absicherer sollten sich Betroffene nun wenden.“ Hätten Urlauber ihre Reise bereits angetreten, würde der Absicherer nun entscheiden, ob die Reise weiter durchgeführt wird oder ob er eine Rückreise veranlasst. So Mertgen-Sauer.

Durch die Regelungen der EU sind deutsche Reisende zumeist gut abgesichert, selbst wenn der Reiseveranstalter pleitegeht. Seit Inkrafttreten des neuen Reiserechts gibt es eine Absicherung nicht nur in den Kategorien Pauschalreise und Individualreise, sondern auch für die sogenannte verbundene Reiseleistung. „Darunter fallen Reisen, für die der Urlauber mindestens zwei Leistungen innerhalb eines Tages beim selben Anbieter gekauft hat“, so Nicole Mertgen-Sauer, Reiserechtsexpertin der Verbraucherzentrale Bremen. Die einzelne Leistung müsse dabei mindestens 25 Prozent des Gesamtpreises ausmachen.

Mehr zum Thema Kommentar über Thomas Cook Abgestürzt Der Brexit hat im Fall des ReisekonzernsThomas Cook offenbar schon jetzt seine toxische Wirkung ... mehr »

Eine andere Leserin berichtete, dass sie über das Internetportal Check24 eine Neckermann-Reise auf die griechische Insel Kos gebucht hat. Wenn die nicht stattfindet, sollte sie über den Reisesicherungsschein ihr Geld erhalten. Auf die Frage, ob Check24 den Kunden dabei behilflich ist, wich der Pressesprecher aus und verwies nur auf eine eigene Internetseite, auf der alle Infos zur Thomas-Cook-Insolvenz zusammengetragen waren. Streng genommen müsste Check24 dem Kunden nicht behilflich sein, da das Vergleichsportal laut Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur als Reisevermittler agiert. „Der Reisevermittler haftet in dem Fall einer Insolvenz des Reiseveranstalters tatsächlich nicht“, sagt auch Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale.

Tipp bei Bezahlung per Kreditkarte

Ein Leser hat seine Pauschalreise nach Antalya in der Türkei bei Schauinsland-Reisen gebucht. Am Mittwochmorgen soll es um vier Uhr mit Condor in Hannover losgehen. Er hofft, dass Condor sie auch befördert. Da Schauinsland aber keine Marke von Thomas Cook ist, wäre es Aufgabe des Reiseveranstalters, ansonsten eine Ersatzmaschine zu besorgen. Aber der Leser hatte noch einen Tipp, weil er auch von der Germania-Pleite betroffen war. Er wollte mit Freunden nach Mallorca mit Germania. Doch dann gingen die in die Insolvenz- Er hatte die Flüge aber mit seiner Kreditkarte gebucht und wandte sich sofort an sein Kreditkartenunternehmen, sie mögen die Summe doch bitte zurückbuchen – das nennt sich „Charge back“. Einige Wochen später hatte er den vierstelligen Betrag wirklich auf seinem Kreditkartenkonto gutgeschrieben bekommen.