Nun äußern auch Vertreter der Bremer-SPD Kritik an der Baustellenpolitik von Verkehrssenator Joachim Lohse. Unzureichende Zusammenarbeit und unvernünftige Planung sorgen für Chaos. (Christina Kuhaupt)

Zur angespannten Verkehrslage in der Bremer Innenstadt melden sich nun auch Vertreter der SPD zu Wort. Auch sie üben Kritik an Senator Joachim Lohse (Grüne) und fordern mehr Rücksichtnahme auf die Einzelhändler. Aus der CDU gibt es ebenfalls kritische Stimmen, weil es durch die Baustellen für Autofahrer in diesen Tagen und Wochen zeitweise nur mühsam und langsam vorangeht. Zuvor hatten schon Handelskammer und City-Initiative Lohse Fehler in der Kommunikation und mangelndes Verständnis für die Händler vorgeworfen (wir berichteten).

Bei der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD (AGS) sorgt dieses Thema nun auch für Verdruss. „Wenn man sich nicht an einen Tisch setzt, kann man keine vernünftige Planung machen, mit der hinterher alle Seiten zufrieden sind“, sagt Wilhelm Karg, Landesvorsitzender der AGS. Er halte die Koordination der Interessen deshalb für „schwierig“.

Mehr zum Thema Ärger reißt nicht ab Baustellen-Streit in Bremen eskaliert Die angespannte Baustellensituation zwischen Bahnhof und Weser erhitzt die Gemüter. Verkehrssenator ... mehr »

Die AGS fordere deshalb Lösungen, die verhindern, dass zum Beispiel die Menschen aus dem Bremer Umland die Innenstadt meiden und stattdessen in die Einkaufszentren ins Umland ausweichen. Die zeitgleichen Sperrungen am Herdentor und der Bürgermeister-Smidt-Brücke seien für den Einzelhandel nur schwer zu verkraften, da bereits ab Oktober das Weihnachtsgeschäft beginne. „Da machen die Händler 50 bis 70 Prozent ihres Umsatzes“, sagt Karg. Im Januar oder Februar dagegen wären Baumaßnahmen mit Staufolgen leichter zu verkraften.

Die Einrichtung der Fußgängerüberwege an der Bürgermeister-Smidt-Brücke sei lange geplant und angesichts der Unfälle mit zwei Toten aus Sicht des Verkehrsressorts unaufschiebbar gewesen, sagt Jens Tittmann, Sprecher von Senator Lohse. „Da geht die Sicherheit vor. Am Herdentor auch, wo wir richtig gut in der Zeit liegen. Es geht uns darum, dass zur Zeit der großen Verkehrsströme in die Innenstadt, nämlich während des Weihnachtsgeschäfts, alles fertig ist.“

Ressorts müssen Infrastrukturmaßnahmen mit Unternehmen abstimmen

AGS-Mitglied Stefan Pastoor äußert ähnliche Kritik wie die Handelskammer. „Es ist eine Aufgabe der Ressorts, Infrastrukturmaßnahmen mit den Unternehmen im betroffenen Bereich abzustimmen. Das sollte in Zeiten der vielfältig möglichen Kommunikation fortlaufend möglich sein. Telefonieren genügt nicht“, sagt er. Damit nimmt Pastoor Bezug auf die Kritik der City-Initiative an der Planung der Vollsperrung des Herdentorsteinwegs am Montag nach dem Marathon, von der sie nach eigener Aussage erst am 27. September durch einen Anruf aus dem Verkehrsressort erfahren hatte.

Dort liegt die Baustellen-Koordination in den Händen einer Mitarbeiterin, die eine Dreiviertel-Stelle besetzt. Nach Informationen des WESER-KURIER sind für diese Aufgabe eigentlich insgesamt bis zu vier Stellen vorgesehen. In Nürnberg (530 000 Einwohner) beispielsweise gibt es nach Angaben aus der Stadtverwaltung ebenfalls einen Mitarbeiter, der die großen Straßen-Maßnahmen koordiniert, weitere fünf bearbeiten alle anderen Baustellen.

Mehr zum Thema Verkehrssituation in Bremen ADFC lobt Baustellen in der City Um diese Baustellen gab es viele Diskussionen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Bremen hingegen ... mehr »

Verkehrsexperte Ralph Saxe (Grüne) warnt: „Es gibt Nachholbedarf, was die Finanzierung und die personelle Ausstattung angeht. Andere Städte wie Berlin oder Köln rüsten im Verkehrsbereich auf.“ Zur Frage des Personals sagt Sprecher Tittmann: „Das gab es vielleicht früher zu Jens Eckhoffs Zeiten. Bei uns gibt es keine vier Koordinatoren im Stellenplan.“ Allerdings hole man bei „außerplanmäßig vielen Baustellen“ Kollegen aus anderen Abteilungen hinzu.

Ex-Verkehrssenator Eckhoff verärgert

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Eckhoff war zwischen 2003 und 2006 Bau- und Verkehrssenator. Über die aktuelle Verkehrssituation ärgert er sich. „Warum kann man rund um den Brill während der Bauphasen nicht die Ampelschaltungen ändern?“, fragt er. „Es ist ewig Grün auf einer Spur, die gesperrt ist. Da fehlt es mir an gesundem Menschenverstand.“ Was die Kommunikationskritik angeht, äußert er teilweise Verständnis für den Senator. „Natürlich muss er sich vor seine Leute stellen.“ Aber Eckhoff sagt auch: „Es ist die Aufgabe von Herrn Lohse, Missstände in seinem Haus zu beseitigen.“

Baustellen seien immer ärgerlich, Beschwerden gebe es immer, sagt dagegen Tittmann. „Bis auf die Herdentor-Maßnahme haben wir alle anderen im Frühjahr beim Arbeitskreis Innenstadt vorgestellt. Und in der öffentlichen Deputation. Dort sitzt auch die SPD. Es ist irritierend, wenn jetzt SPD-Vertreter sagen, sie hätten nichts gewusst“, sagt der Sprecher.