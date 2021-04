Schutzmasken waren zu Beginn der Pandemie in Deutschland Mangelware, deshalb bat das Bundesgesundheitsministerium um Kontakte zu Firmen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Unter den Bundestagsabgeordneten, die dem Bundesgesundheitsministerium vor allem im Frühjahr 2020 Hinweise zur Beschaffung von Schutz- und OP-Masken gegeben hatten, ist auch Elisabeth Motschmann (CDU). Ihr Name steht neben denen von 39 anderen auf der Liste, die das Ressort von Minister Jens Spahn (CDU) am Dienstag veröffentlicht hat.

„Wir haben jedenfalls keinen Cent bekommen“

Motschmann ist dort mit dem chinesischen Textilhersteller Walton HK Group Limited vermerkt, der in Deutschland in Düsseldorf einen Standort hat. "Die Inhaberin hat sich in meinem Büro gemeldet", sagt Motschmann, "und wir haben sie dann ans Gesundheitsministerium verwiesen. Mehr haben wir nicht gemacht." Sie sei dazu noch davon ausgegangen, dass es sich um eine Bremer Firma gehandelt habe. "Dass die in Düsseldorf sitzen, war mir damals gar nicht bewusst", sagt die CDU-Politikerin. Einen zweiten Kontakt mit ihrem Büro habe es gegeben, als es um Zahlungen für die Lieferungen gegangen sei: Eine Mitarbeiterin hatte nachgefragt, an wen sie sich wenden müsse und sei wieder an Spahns Ressort verwiesen worden. „Wir haben jedenfalls keinen Cent bekommen“, betont Elisabeth Motschmann. Sie sagt auch: "Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich jetzt mit Georg Nüßlein in einer Liste auftauche. Ich habe ja meine Ehrenerklärung abgegeben."

Gegen den ehemaligen Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein, der inzwischen aus der CSU ausgetreten ist, läuft ein Verfahren wegen Bestechlichkeit. Er soll bei Deals mit den Schutzmasken eine sechsstellige Summe kassiert haben. Was die anderen Namen angeht, betont das Gesundheitsministerium, gebe es „keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten, Provisionszahlungen oder die Gewährung anderer Vorteile“. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zu Beginn der Pandemie, als Schutzausrüstung knapp war, um Hinweise gebeten. Er selbst wird mit Hinweisen auf rund 30 Firmen aufgelistet, auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und FDP-Chef Christian Lindner meldeten sich. „Kontakte zu vermitteln, gehört ja zu den Aufgaben für uns als Bundestagsabgeordnete“, sagt Motschmann, „zumal in einer Notlage.“