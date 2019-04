Matthias Horx hat das Zukunftsinstitut gegründet. (Klaus Vyhnalek)

Wir leben in einer Welt, in der heute schon immer weniger Insekten leben und unser Obst in Plastikbehältern verpackt ist. Welche Rolle werden Gärten in Zukunft spielen?

Ihre Frage kommt ja sehr negativ daher, ich glaube, so können wir den Garten-Trend nicht entschlüsseln. Es geht dabei ja auch um Lust an der Sache, um Naturerfahrung und Gemeinschaft. Es gibt seit vielen Jahren ein massives Interesse an Natur, mit der man direkt in Verbindung treten kann. Das ist natürlich eine gezähmte Natur, im Gärtner-Trend oder „Gourmet Gardening“, wie wir das auch nennen, wenn es um Obst und Gemüse geht, das man selbst genussvoll verzehrt.

Gärtnern wirkt beruhigend für die Seele, und wenn man etwas wachsen sieht, kann das ein großes Erfolgserlebnis auslösen. Gärtnern kann vor Einsamkeit und Depression schützen. Das begründet den großen Erfolg von Kleingärten, Heimgärten, Dachgärten und so weiter, selbst die früher so spießigen Schreber-Gärten erleben ein Comeback. Der grüne Daumen boomt überall: In den Gartencentern wird heute eine riesige Vielfalt von Botanik angeboten. Gärtnern ist das neue Kochen, auch wenn wir bislang noch keinen Jamie Oliver im Gartenbereich haben. Aber wahrscheinlich wäre das auch eine Frau. Gärtnern ist weiblich, allerdings können es, wie das Kochen, inzwischen auch Männer.

Werden unsere Städte weiter verschottern oder gibt es einen ernstzunehmenden Gegentrend zu Steinwüsten in den Vorgärten?

Unsere Städte verschottern nicht alle, im Gegenteil, das Grün ist vielerorts auf dem Vormarsch, die allerschlimmsten Sünden der industriellen Stadtentwicklung sind gottlob überwunden. Und auch immer mehr Männer sehnen sich nach mehr Grün. Natürlich gibt es immer noch die elenden Thuja-Hecken und Steine in Drahtgittern, die als billige Bollwerke dienen. Aber es kommt auch auf vielfältige Weise der alte Bauerngarten zurück. Damals hat man ja rund ums Haus Blumen und Gemüse angebaut, um die eigene Ernährung zu ergänzen, oft aus Armutsgründen. Heute macht man das öfters aus Spaß und Interesse, für die Kinder oder aus rein ästhetischen Gründen.

Wie wahrscheinlich ist es, dass wir Grünflächen vernetzen?

Das gehört zu einer guten Grünland-Politik in den Städten, in vielen Metropolen versucht man heute „Grüne Korridore“ zu entwickeln.

Stichwort Essbare Stadt. Ist das ein Vorhaben, das Zukunft hat?

Damit sprechen Sie den Trend zum „Urban Gardening“ an, in dem Menschen gemeinsam auf Freiflächen Gemüse züchten. Das ist wirklich erstaunlich – es gibt in Deutschland tausende solcher Initiativen. Menschen kommen zusammen, geben sich gegenseitig Tipps und verspeisen dann gemeinsam die Ernte – das ist ein bisschen wie in der Urzeit, als wir noch in Stämmen und Horden lebten. Besonders für Kinder ist das, bis das Smartphone übernimmt, ein wunderbares Erlebnis, Kürbisse mal selbst zu pflanzen und wachsen zu sehen.

In Bremen gibt es bereits jetzt schon Menschen, die Ackerbau auf gemieteten Flächen betreiben, um eigenes Gemüse zu ziehen. Inwiefern wird es eine Abkehr von der industrialisierten Landwirtschaft geben?

Es ist eher eine Ergänzung. Wir brauchen natürlich weiterhin eine effiziente Landwirtschaft, die die Ernährungsgrundlagen sicherstellt. Aber in den Städten könnten schon in 20 Jahren 30 bis 50 Prozent des Gemüses aus „Urban Farming“-Projekten oder lokalen Garten-Produktionen am Stadtrand stammen. Rund um die Großstädte entwickeln sich heute schon eine Menge Biohöfe mit teilweise genossenschaftlichen Anbaumethoden, die Städter direkt beliefern, manchmal auch mit hochqualitativem Fleisch.

Das Klima verändert sich, und Ikea zeigt uns heute schon wie wir unseren Indoor-Garten gestalten können. Holen wir uns die Gärten ins Haus? Wohin wird das führen?

In die Verwohnzimmerung des Gartens.

Wird es alte, seltene Gemüsesorten in Zukunft überhaupt noch geben?

In den letzten Jahren hat sich der Anbau seltener Gemüse- und Obstsorten zu einem neuen Hobby entwickelt. In Österreich, wo ich derzeit lebe, hat das Projekt „Arche Noah“ inzwischen tausende von Dauerkunden, die Samen und Pflanzen teilen und vermehren. Das ist ein richtiger Kult geworden, mit erheblicher Breitenwirkung.

Sie leben in einem Zukunftshaus. Wie viel Technik wird uns beim Gärtnern künftig unterstützen?

Es geht ja eher ums Wollen. Ich habe ja auch deshalb einen Obst- und Gemüsegarten, weil ich körperlich aktiv bleiben will. Gärtnern entschleunigt, es ist, richtig betrieben, eine regelrechte Meditation, eine Achtsamkeits-Übung – und es dient der Fitness und der Seele. Ein Gartenroboter kommt mir nicht auf die Wiese, der würde mir ja das alles wegnehmen! Allerdings habe ich ein Bewässerungssystem, dass in den heißen Sommern, die wir heute haben, das Gemüse gießt, vor allem wenn ich auf Reisen bin.

Ich stelle auch manchmal einen Hilfsgärtner an, wenn mir das Unkraut über den Kopf wächst. Aber Technik im Garten ist eher sinnvoll dafür, die Mobilität des Gärtners zu gewährleisten. Wir wollen ja nicht zu Bauern werden, sondern das moderne Leben weiterhin leben können. Früher, als ich noch ein Landhaus hatte, habe ich immer Jungpflanzen von hier nach da transportiert.

Zur Person

Matthias Horx, Jahrgang 1955, ist Publizist und Unternehmensberater und beschäftigt sich mit Trend- und Zukunftsforschung. Der gebürtige Düsseldorfer lebt seit 2010 mit seiner Familie im „Future Evolution House” in Wien, in dem er digitale Technologien testet.