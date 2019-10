Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss der Hersteller die Produktion stoppen. (picture alliance/Uwe Zucchi/dpa)

Der Grund für die Warnung sei, dass es einen „möglichen Zusammenhang von Produkten der Firma Wilke mit einem lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch“ gibt, teilte das Bundesamt auf ihrer Internetseite mit. Die betroffene Produktion der Firma hat das Identitätskennzeichen „DE EV 203 EG“. Die Wurstwaren seien auch in loser Form an Wursttheken verkauft worden, hieß es. Die Warnung wurde für 15 Bundesländer ausgesprochen, nur für Mecklenburg-Vorpommern besteht demnach derzeit keine Warnung.

Betroffen seien alle Produkte des in Twistetal-Berndorf im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg ansässigen Fleisch- und Wurstherstellers Wilke. In mehreren Fällen seien in Wurstprodukten Listerien nachgewiesen worden. Listerien sind Bakterien, die zu Durchfall und Fieber führen können. Für Menschen mit einem geschwächtem Immunsystem können sie lebensgefährlich sein.

Zwei Todesfälle in Südhessen stünden nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Waldeck-Frankenberg laut Gutachten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,6 Prozent im Zusammenhang mit Wilke-Produkten. Es gebe zudem 37 weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma im Zusammenhang stünden. Die Behörden haben am Mittwoch die Produktion des Wurstherstellers in Nordhessen vorläufig geschlossen. (dpa)