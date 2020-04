Die Stühle im Eiscafé hoch gestellt, die Geschäfte geschlossen, weit und breit niemand in der Waterfront zu sehen. Aus Sicht der Experten sind Pandemie-Maßnahmen wie soziale Distanz wegen der lückenhaften Datenlage aber schlecht abgesichert. (Frank Thomas Koch)

Sechs bundesweit renommierte Gesundheitsexperten, darunter der Bremer Uni-Professor Gerd Glaeske, und der frühere Abteilungsleiter in der Bremer Gesundheitsbehörde, Matthias Gruhl, üben in einem Thesenpapier „konstruktive Kritik“ an den Maßnahmen zur Corona-Pandemie: Diese entzündet sich vor allem daran, dass die Maßnahmen wie Schul- oder Geschäftsschließungen und soziale Distanz auf einer nicht aussagekräftigen Datengrundlage zum Infektionsgeschehen fußten.

„Die derzeitige Strategie birgt außerdem die Gefahr, dass sich soziale Ungleichheit und Konflikte verstärken“, moniert Glaeske. Kritik an der akuten Krisenbewältigung und Empfehlungen für den künftigen Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland haben die Gesundheitsexperten in drei Thesen formuliert, das Papier liegt nach Angaben des Bremer Wissenschaftlers auch dem Bundesgesundheitsministerium vor.

Mehr zum Thema Strafen bis zu 25.000 Euro Bremen legt Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße vor Verstöße gegen die Corona-Verfügungen konnten auch in den vergangenen Wochen schon bestraft werden. ... mehr »

„Die Daten, die es zu Infektionen und zur Sterblichkeit gibt, reichen nicht aus, um die Ausbreitung und das Ausbreitungsmuster der Pandemie zu beschreiben. Deshalb können sie nur eingeschränkt zur Absicherung weitreichender Entscheidungen dienen. Wir brauchen vernünftige Daten für eine vernünftige Bewertung und die daraus folgenden Entscheidungen“, betont der Bremer Uni-Professor. „Die Zahl der gemeldeten Infektionen hat wenig Aussagekraft. Man muss von einer hohen Dunkelziffer nicht getesteter Menschen mit Corona-Infektion ausgehen, die gar keine Symptome haben.“ Um ein klareres Bild vom tatsächlichen Ausbruchsgeschehen zu haben, müssten neben diesen asymptomatischen ­Virusträgern auch die Genesenen einbezogen werden, fordern die sechs Gesundheitsexperten. Eine sogenannte bevölkerungsbezogene Stichprobe müsse spätestens jetzt auf den Weg gebracht werden, um ein zielgerichtetes Vorgehen für die nächsten Monate auf einer wissenschaftlich fundierten Basis planen zu können.

Mehr zum Thema Mehrzahl hält sich an Vorschriften Hunderte Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Bremen und Niedersachsen Die meisten Menschen halten sich an die Corona-Kontaktverbote. Trotzdem stellt die Polizei in ... mehr »

Ein weiterer Schwachpunkt aus Sicht der Gesundheitsexperten: Da die Zahl aller Infizierten nicht erfasst sei, könnten auch die Aussagen zur Sterblichkeit an Covid-19 nicht zuverlässig bewertet werden, schreiben die Autoren in dem Thesenpapier. Dazu komme: „Es ist nicht klar, ob ein Patient an Corona oder mit Corona gestorben ist. Heißt: Es gibt Menschen, die viele andere Erkrankungen haben und eine Corona-Infektion als zusätzliche Belastung dazu kommt.“ Eine Hauptrolle bei der Verbreitung spielten zunehmend Infektionen in Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, bei denen das Virus auf Patienten und Mitarbeiter übertragen werde.

In ihrer zweiten These gehen die Gesundheitsexperten auf die Präventionsstrategie ein: Statt allgemeiner Präventionsmaßnahmen wie soziale Distanz, die theoretisch schlecht abgesichert, ihre Wirksamkeit beschränkt und zudem paradox seien – „je wirksamer, desto größer ist die Gefahr einer zweiten Welle“ – schlagen sie vor, gezielt vier Risikogruppen in den Blick zu nehmen. Diese seien: hohes Alter, Multimorbidität (Mehrfacherkrankungen), institutioneller Kontakt (etwa Ärzte und Pflegekräfte) sowie die Zugehörigkeit zu einem lokalen Ausbruchsherd. Die Experten fordern spezifische Präventionskonzepte, klare Vorgaben für die Trennung der Betreuungs- und Behandlungsprozesse von Infizierten und Nicht-Infizierten in Einrichtungen sowie eine Hochrisiko-Task-Force.

In ihrer dritten These befassen sich die Autoren mit den gesellschaftlichen Aspekten des Ausbruchsgeschehens: „Auch wenn immer gesagt wird, vor der Seuche sind alle gleich, ist davon nicht auszugehen“, heißt es in dem Papier. Von den Maßnahmen seien jedoch Menschen mit niedrigem Einkommen und Selbstständige deutlich stärker betroffen als Menschen mit größerem finanziellen Spielraum.

Die Verfasser warnen: Demokratische Grundsätze und Bürgerrechte dürften nicht gegen die Gesundheit ausgespielt werden und nennen als Beispiel die individuelle Handy-Ortung zur Seuchenbekämpfung. „Natürlich sind die zur Kontrolle vorgesehenen Handy-Apps noch freiwillig, doch geht die Vorstellung, dass der nächste Schritt in der Anordnung liegen könnte, das Betreten eines Supermarktes nur noch mit eingeschalteter Bluetooth-Funktion zu erlauben, weit über demokratische Grundrechte hinaus.“

Angesichts all dieser Aspekte fordern die Autoren, die künftige Bewertung der Pandemie und weitere Entscheidungen des Staates auf eine breitere Basis von Experten zu stellen. Eine sinnvolle Beratung müsse mehrere wissenschaftliche Bereiche umfassen, wobei die Virologie, Infektiologie und Intensivmedizin sowie Pflege ganz im Vordergrund stehen sollten. Eine Epidemie stelle aber nie allein ein medizinisch-pflegerisches Problem dar, sondern wirke immer auf die gesamte Gesellschaft. Deshalb seien auch Experten der Sozial-, Rechts- und Politikwissenschaften, der Ethik, Ökonomie und des Public-Health-Bereichs unverzichtbar für die Krisenbewältigung.