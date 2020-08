Im Gewerbegebiet Farge-Ost hat die Natur Flächen überwuchert. (Christian Kosak)

Die Baubehörde kann sich eine Nutzung brachliegender Bau- oder Gewerbeflächen als „Natur auf Zeit“ vorstellen. Das geht aus einem Papier der Verwaltung hervor, mit dem der Senat eine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion zum Thema „Zwischennutzungen in Bremen und Bremerhaven“ beantworten wird.

Hintergrund ist ein Problem, das auf ungenutzten Grundstücken schon aufgetreten ist. Wenn sich dort längere Zeit nichts tut, erobert sich die Natur die Flächen zurück – je länger, desto nachhaltiger. Zunächst wird aus zartem Grün Gestrüpp, aus Gestrüpp Gehölz, und irgendwann ist ein Zustand erreicht, an dem das Bremische Waldgesetz zum Hindernis für eine Bebauung oder gewerbliche Nutzung wird. So geschehen etwa im Gewerbegebiet Farge-Ost in Bremen-Nord.

Im Bauressort hält man es nun für denkbar, einschlägige Flächen mit dem Status „Wald auf Zeit“ beziehungsweise „Natur auf Zeit“ zu versehen. Damit wäre sichergestellt, dass „bis zu zehn Jahre alter Gehölzaufwuchs“ auf brachliegendem Grund und Boden von den naturschutzrechtlichen Bestimmungen ausgenommen werden kann. Die Eigentümer – egal ob Privatleute oder die Öffentliche Hand – könnten das Grün dann ohne Scherereien wieder beseitigen lassen. Wie es in dem Behördenpapier heißt, werde eine entsprechende Änderung des Bremischen Waldgesetzes zurzeit vorbereitet.

Ziel sei „Rechtssicherheit hinsichtlich der späteren Zulässigkeit der Entfernung der sukzessive entstandenen ,Natur auf Zeit‘“. Noch besser als eine Landesregelung wäre aus Sicht der Baubehörde allerdings eine Überarbeitung der einschlägigen Vorschriften im Bundesnaturschutzgesetz. Das Haus von Senatorin Maike Schaefer (Grüne) beteiligt sich daher nach eigener Darstellung „konstruktiv an entsprechenden Beratungen in der zuständigen Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft“.

Vermittlung an Interessenten aus der Kulturszene

In dem Papier der Baubehörde geht es auch ganz grundsätzlich um das Thema Zwischennutzungen. In Bremen gibt es mit der Zwischenzeitzentrale (ZZZ) seit einigen Jahren eine Institution, die ungenutzte Immobilien wie etwa Bürogebäude oder Fabrikhallen für eine Übergangszeit an Interessenten aus der Kulturszene oder der Kreativwirtschaft vermittelt. Das Urteil der Baubehörde über die Mittlerfunktion der ZZZ ist uneingeschränkt positiv.

Beispiele für solche Übergangsnutzungen sind das Jakobushaus in der Nähe des Hauptbahnhofs (Clubräume und Ateliers), der Tiefbunker am Bahnhofsplatz (Statt Reisen e.V.) oder das Areal der früheren Haftanstalt im Blockland (Blocklandgarten, Trainingsplatz der ASB-Rettungshundestaffel). Laut Baubehörde sind aus den Zwischennutzungen schon häufiger wirtschaftlich tragfähige Dauerlösungen hervorgegangen – entweder am selben Ort, wie bei der „Plantage 9“ in Findorff, oder an geeigneten Alternativstandorten.