Haltung entwickeln, sich von den schwierigen Rahmenbedingungen nicht einschüchtern lassen, vor allem aber: Wieder verstärkt den Kontakt zu den Menschen und ihren Problemen vor Ort suchen - so lautet das Erfolgsrezept von Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte für die Politik seiner Partei in den kommenden Regierungsjahren. Die SPD müsse das Leben vor Ort besser machen, indem sie Dinge, die sich lösen ließen, auch tatsächlich anpacke. "Wir müssen hingucken, uns kümmern, im konkreten Verbesserungen erreichen und überfällige Dinge tun", appellierte Bovenschulte zum Auftakt des Landesparteitags am Sonnabendvormittag an seine Partei. "Das muss wieder in unsere DNA rein. Das ist die Grundlage einer Kümmererpartei."

Es ist ein außerordentlicher Landesparteitag in der Gesamtschule Ost, ein "Arbeitsparteitag", wie es die Landesvorsitzende Sascha Aulepp eingangs bei der Begrüßung betonte. Die SPD will auf die Wahlschlappe im Mai reagieren, in der sie erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Position als stärkste Kraft an die CDU verlor und den Stadtstaat seither nur noch mit Unterstützung von Grünen und Linken reagieren kann. Herzstück des Treffens werden deshalb sechs Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themenfeldern sein, wie unter anderem Zielgruppenarbeit, die Präsenz in den Stadtteilen oder die Mobilisierung der Mitglieder. In diesen Gruppen soll nach gemeinsamen Wegen in die Zukunft gesucht werden.

Wie ein möglicher Weg aus der Misere gefunden werden könnte, skizzierte vorab Andreas Bovenschulte in einem Impulsreferat. Wer die großen politischen Linien in seiner Rede erwartet hatte oder Lösungsvorschläge für einige der drängendsten großen Probleme, wurde enttäuscht. Der Bürgermeister stellte einen anderen Ansatz in den Mittelpunkt seiner Rede. "Wir müssen wieder mehr ran an die Leute. Wir müssen vor Ort wieder mehr präsent sein", lautete seine zentrale Botschaft.

Diese Erkenntnis, die man unlängst gemeinsam auf der Fraktionsklausur gewonnen habe, sei "richtig, richtig, richtig". Doch nun gelte es, von der Erkenntnis auch zur Handlung zu kommen, forderte Bovenschulte, der dieses Anliegen selbst mit Quartierbesuchen in allen Stadtteilen umsetzt.

Eine Absage erteilte Bovnschulte allen vorschnellen Erfolgsmeldungen. Er kenne die Forderungen, möglichst "jeden Tag was rauszuhauen, was wir auf den Weg bringen", frei nach dem Motto "tue Gutes und rede darüber". "Ja, aber in dieser Reihenfolge", erklärte Bovenschulte. "Lasst uns erst Erfolge haben und dann damit rausgehen."

Wichtig dafür seien klare Absprachen, Mechanismen und Rollenverteilungen bei der Frage, wie man Konflikte löse, betonte der Bürgermeister mit Blick auf die innerparteiliche Zusammenarbeit. Und schlug dann einen Bogen zur Regierungskoalition mit Grünen und Linken. Hier sei gerade angesichts der finanziellen Rückschläge der vergangenen Wochen von allen Disziplinen gefordert. Es ginge nicht an, dass versucht werde, noch vor den Haushaltsberatungen mit eigenen Themen nach vorne zu preschen. Nur eine gemeinsam abgestimmte Politik könne Grundlage für langfristig erfolgreiches Regierungshandeln sein.

Die Regierungskoalition sah Bovenschulte dafür aber gut gerüstet. "Wir haben eine gemeinsame Grundlage, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten", konstatierte der Regierungschef. Bei Rot-grün-rot handele es sich um eine "Gesamtveranstaltung und nicht um eine Wettbewerbskoalition".

