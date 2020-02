Jurymitglied Thomas Häcker spricht in einem Unterrichtsbesuch auch mit den Schülerinnen und Schülern. (Frank Thomas Koch)

Die Kinder lassen sich nicht stören. Während Thomas Häcker auf einer niedrigen Holzbank sitzt und sich auf einem Klemmbrett Notizen macht, sind die Erst- und Zweitklässler in ihre Arbeit vertieft. Manche malen und schreiben schweigsam in Heften, andere lösen gemeinsam Aufgaben mithilfe von kleinen Bildern oder Puzzleteilen. Es herrscht geschäftiges, aber konzentriertes Treiben. Häcker ist ins Gespräch mit einer der Lehrkräfte vertieft, beide sprechen leise miteinander, um keine Unruhe zu stiften. Aber die Kinder, die in einem Klassenraum der Kinderschule arbeiten, nehmen von dem Mann, der ihre Schulstunde begleitet, wenig Notiz.

Häcker ist einer von drei Inspektoren, die am Mittwoch und Donnerstag die Kinderschule in Hastedt besuchen. Zwei Tage lang machen sich die Prüfer ein Bild vom Unterricht, der Arbeitsatmosphäre und der Organisation der Schule. Denn die Kinderschule ist eine der 20 besten Schulen bundesweit, die im Rennen für den diesjährigen Deutschen Schulpreis ist. Vergeben wird er seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung.

Im März fällt die Entscheidung, welche 15 Schulen zu Preisverleihung in Berlin eingeladen werden. Erst dort wird dann im Sommer verkündet, wer den mit 100 000 Euro dotierten ersten Preis gewinnt und welche die fünf weiteren Schulen sind, unter denen ebenfalls 100 000 Euro aufgeteilt werden. Doch um einer der sechs Preisträger oder gar der Gewinner zu werden, muss die Kinderschule sich unter den Nominierten behaupten. Ob ihr das gelingt, darüber wird die Jury nach ihrem zweitägigen Besuch entscheiden.

Tatsächlich wird an der Grundschule nicht unterrichtet, wie es die meisten kennen. Die Grundschüler lernen in jahrgangsübergreifenden Gruppen, einen nach Fächern strukturierten Stundenplan gibt es nicht, sondern Schulstunden mit Lernangeboten. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Schulleiterin Philine Schubert: Der Schultag beginnt um halb neun in sogenannten Stammgruppen, in denen Kinder sich mit Rechen-, Schreib- oder Leseaufgaben beschäftigen. Herzzeit werden diese individuellen Lernphasen in der Kinderschule genannt, in denen die Kinder alleine entscheiden, was sie in der Arbeitszeit erledigen wollen. „Wir sehen uns dabei als Lernbegleiter“, sagt Schubert. Das setzt das Schulteam konsequent durch: Während des sogenannten Gruppenrates, zu dem die Kinder drei Mal in der Woche zusammenkommen, treten die Lehrkräfte komplett in den Hintergrund. Die Schülerinnen und Schüler moderieren die Veranstaltung und setzen die Themen, die innerhalb einer Viertelstunde diskutiert werden.

Genau so eine Herzzeit begleitet Prüfer Häcker am Donnerstagmorgen. Während er noch mit der Lehrkraft spricht, ertönt ein Gong. Eine Schülerin hat die kleine Klangschale, die auf einem der Tische liegt, angeschlagen. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler schauen auf. „Ich möchte, dass es ein bisschen leiser ist“, sagt das Mädchen. Die anderen nicken, vertiefen sich wieder in ihre Arbeit – Häcker schreibt weiter auf seinem Klemmbrett. Bereits am Vortag, erklärt Häcker, haben er und die übrigen Prüfer sich ein erstes Bild der Schule gemacht: erste Gespräche mit der Schulleitung, Austausch mit Eltern und außerschulischen Kooperationspartnern, Sichtung verschiedener Unterlagen, Rundgang durch das Gebäude. „An einem Klassenzimmer erkennt man eine Menge“, sagt Häcker. Wie die Klassenzimmer von den Kindern genutzt werden, zeigt sich an Tag zwei, der ganz im Zeichen der Unterrichtsbesuche steht.

Grundsätzlich, sagt Häcker, werden die Schulen anhand von sechs Qualitätsbereichen bewertet: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution. Genau das will die Jury aber in der Praxis sehen. Während die Schulen in der ersten Phase des Bewerbungsprozessen mit einem Unterlagenkatalog werben und ihre Konzepte in bis zu 30 Seiten zusammenfassen können, will die Jury in der zweiten Phase an ihren Besuchstagen sehen, was das eigentlich für den Unterricht und die Atmosphäre in der Schule bedeutet. Deshalb wendet sich Häcker nach dem Austausch mit der Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern zu, befragt sie über die Schule und die Projekte, an denen sie gerade arbeiten. „Es ist eine große Kunst, der Vielfalt der Gruppe gerecht zu werden“, sagt Häcker.

Wie Inklusion und gemeinsames Lernen an der Kinderschule umgesetzt werden, scheint dem Jurymitglied zu gefallen. „Unter den letzten 20 sind die Schulen versammelt, von denen andere Einrichtungen etwas lernen können“, sagt er. 81 Schulen hatten sich für die Ausschreibung für die inzwischen 14. Verleihung des Preises beworben, die Bremer Kinderschule hat es unter die besten Zwanzig geschafft.

Egal, ob die Schule eine der Preisträger wird: Weil sie es in Phase zwei geschafft hat, darf sie an einem umfangreichen Förderprogramm der Bosch-Stiftung teilnehmen, um zusammen mit Experten die Schule noch weiter nach vorne zu bringen. Auch zu Netzwerktreffen im norddeutschen Raum wird das Bremer Team künftig eingeladen. Für Schulleiterin Schubert ist die Bewerbung deshalb schon jetzt ein Erfolg. „Es ist ein sehr aufregender Prozess, der viel bewegt hat.“