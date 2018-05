Die Gefangenen Rouven und Peter führen Besucher durch die Ausstellung. (Frank Thomas Koch)

Für zweieinhalb Wochen sind elf Gefangene der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Oslebshausen als sogenannte "Peer Guides" tätig. In Zweiergruppen führen sie Besucher, Mitarbeiter und Gefangene durch die Wanderausstellung "Lasst mich ich selbst sein – Anne Franks Lebensgeschichte", die in der Aula der Gefängnisschule zu sehen ist. Während des Rundgangs beantworten sie Fragen oder regen zu Diskussionen an.

Um die Gefangenen auf ihre Aufgabe vorzubereiten, wurden sie zwei Tage lang von Mitarbeitern des Anne Frank Zentrums als "Peer Guides" ausgebildet. Zuvor haben sie sich bereits im Unterricht mit der Person Anne Frank beschäftigt. "Mich hat die Geschichte von Anne Frank sofort interessiert und deshalb wollte ich da einfach mitmachen", berichtet "Peer Guide" Rouven.

Für seinen Kollegen Tali steht nicht die Ausstellung im Vordergrund, sondern die Abwechslung. "Die Aufgabe bringt uns aus unserem tristen Alltag heraus und macht sehr viel Spaß." Neben den Insassen, die im Gefängnis ihren Schulabschluss nachholen, sind auch andere Gefangene an dem Projekt beteiligt. Sie haben sich aus Interesse freiwillig gemeldet.

"Antisemitismus existiert auch in der JVA", berichtet "Peer Guide" Michael. "Hier im Gefängnis prallen die verschiedensten Nationalitäten und Glaubensrichtungen aufeinander." Dadurch gebe es regelmäßig Streitereien unter den Insassen. "Die Bediensteten haben das aber gut im Griff", sagt Michael. Trotzdem steckt er viel Hoffnung in das Projekt: "Ich gehe davon aus, dass durch Bildung der Antisemitismus unter den Gefangenen abnehmen wird."

Die Ausstellung blickt nicht nur in die Vergangenheit, sondern beschäftigt sich auch mit den Themen Diskriminierung, Identität und Zugehörigkeit in der heutigen Zeit. Dabei zieht die Ausstellung Parallelen in die Zeit von Anne Frank und will Gefangene und Besucher dazu anregen, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Die "Peer Guides" führen nicht nur Insassen und Mitarbeiter durch die Ausstellung, sondern auch Vereine und Schulklassen. Allerdings sind die Termine bereits alle vergeben.