Die Seefahrer-Tochter zieht es immer wieder ans Meer. (FR)

Er fehlte bei fast allen wichtigen Ereignissen in ihrem Leben: Bei der Einschulung, der ersten Eins in der Schule, als jemand heimlich mit ihr für die Führerscheinprüfung üben musste, dem ersten Freund, beim Abitur. Das Leben seiner Familie rauschte an Pias* Vater in Bruchstücken vorbei. 45 Jahre lang ist er zur See gefahren, war fast nie da, während für seine Tochter, den Sohn und seine Frau alle wichtigen Momente zu Hause an Land stattfanden.

Pia ist die Tochter eines Seemanns. Ihren richtigen Namen will sie nicht öffentlich machen, zu groß ist ihre Angst davor, jemanden aus ihrer Familie zu verletzen. Ihren Vater hatte sie in ihrer Kindheit und später als junge Erwachsene nur wenige Wochen im Jahr für sich. Ein Zustand, der sie bis heute prägt. Wenigstens glaubt sie das, wenn sie mal wieder in eine andere Stadt zieht, weil es sie nie länger als ein paar Jahre an einem Ort hält oder es ihr schwer fällt, Nähe zuzulassen. Als kleines Mädchen habe ihr der Vater sehr gefehlt. „Ich hatte zwar einen Papa, aber der war ja nie da. Er war ja auch nicht tot, er war einfach nur nie zu Hause“, beschreibt die junge Frau ihren Gefühlszustand von damals.

Warten auf Anrufe und Briefe

Heutzutage gebe es viele Möglichkeiten, sich weltweit zu kontaktieren. Das war in der Kindheit der heute 31-Jährigen allerdings noch anders. Stundenlang wartete sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder vor dem Telefon, wenn ihr Vater vom Hafen aus anrufen wollte. Tütenweise kamen geschriebene Briefe an ihn ungeöffnet wieder zurück, wenn die An- und Abfahrten der jeweiligen Schiffe sich mal wieder verschoben oder verzögerten. „Gedanken und Momente, die man mit ihm teilen wollte, kamen nie bei ihm an“, sagt sie. Vor einigen Jahren hat Pia in ihrem alten Kinderzimmer einen ganzen Sack dieser alten Briefe gefunden, darunter auch viele Bilder, die sie ihrem Vater gemalt hatte. „Da kam noch einmal alles hoch. Teilweise wussten wir ja noch nicht mal, ob er noch lebt oder ob es ihm gut geht, da es wochenlang keinen Kontakt gab.“

Pia in Kindertagen. Einen Großteil dieser Jahre verbrachte sie ohne ihren Vater, da der viele Monate am Stück zur See gefahren ist. (FR)

Für Pia und ihren Bruder war es normal, dass sie an Weihnachten oder Geburtstagen nur zu Dritt waren. Auch gemeinsame Urlaube konnte die Familie, wenn überhaupt, nur spontan miteinander verbringen. Pias Mutter wusste jedoch worauf sie sich mit dieser Ehe einließ, erzählt die 31-Jährige.

Ihre Eltern lernten sich in der ehemaligen DDR kennen und zwar an dem Ort, der ihre Partnerschaft in späteren Jahren noch oft auf die Probe stellen sollte: an Bord. Pias Mutter arbeitete dort als Stewardess und konnte sich nach dem Beginn der Partnerschaft oft für die gleichen Schiffe wie ihr späterer Ehemann einteilen lassen. Für beide war es die Möglichkeit, etwas mehr von der Welt zu sehen, als bloß die ummauerte DDR.

Das klappte eine Weile sehr gut. Als die Kinder kamen, blieb die Mutter mit ihnen erst in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Nach der Wende zog die Familie dann an die Nordsee, wo Pias Mutter sich quasi als Alleinerziehende ein komplett neues Leben aufbauen musste. „Meine Eltern wollten, dass wir im Westen zur Schule gehen“, sagt Pia. Auch die Nähe zum Meer hat die Familie gereizt – ein Stück weit habe die Mutter dadurch selbst wieder die Sehnsucht zur Seefahrt gespürt. Oft waren sie deshalb im Hafen Schiffe gucken und haben so die Gedanken an den Vater aufrechterhalten. In den Jahren danach brachte ihre Mutter immer viel Verständnis für den Beruf ihres Mannes auf, sagt Pia. Schließlich habe sie nachvollziehen können, was ihren Mann an der Seefahrt und der damit verbundenen Abenteuerlust gereizt habe. Auch seine Tochter will ihm keinen Vorwurf machen, schließlich musste er Geld verdienen. Doch dass darunter die Bindung zu ihrem Vater gelitten hat, kann sie nicht abstreiten.

Teilweise war Pias Vater bis zu sechs Monate am Stück unterwegs, anschließend zwei Monate zu Hause. Oft haben die Kinder und seine Frau ihn dann direkt vom Schiff abgeholt, die Freude seiner Tochter war grenzenlos. In dieser Zeit wurde eine heile Wunderwelt aufgebaut, mit gemeinsamer Zeit und Ausflügen. „Bis zum tränenreichen Abschied“, sagt sie. Als kleines Mädchen habe sie die zeitlichen Abstände bis zum nächsten Wiedersehen nur schwer greifen können. Sechs Monate waren für sie eine Ewigkeit – Pia vergleicht diesen Zustand heute mit einem Ohnmachtsgefühl.

Mit der Schifffahrt aufzuhören, davon redete der Vater im Laufe der Jahre immer mal wieder. Oft habe er versprochen, sich einen Job an zu Land zu suchen. Doch damit habe auch ein finanzielles Risiko bestanden. „Und ich will zwar nicht so weit gehen, dass meinem Vater die Seefahrt wichtiger war als wir, aber er hat sie einfach geliebt“, sagt Pia.

Bei den Meilensteinen im Leben allein

Besonders habe ihr der Vater während der Meilensteine in ihrem Leben gefehlt. Während andere bei ihrer Abschlussfeier zum Abitur oder des Studiums mit ihrer gesamten Familie aufliefen, war Pia mit ihrem Bruder und der Mutter meistens alleine. „Man ist in solchen Momenten ja auch stolz auf seine Leistung und würde dafür gerne Anerkennung von beiden Elternteilen bekommen. Gerade, weil mein Vater mich auch während des Studiums finanziell unterstützt hat und ich ihm damit etwas zurückgeben wollte“, sagt sie.

Die Erfahrungen mit ihrem Vater haben sie auch Jahre nach der Volljährigkeit noch bewegt. Eine Zeit lang habe sie sich mit ihrer Geschichte deshalb auch psychologisch auseinandergesetzt und viel darüber gelesen. Sie habe wissen wollen, wie und ob einige Dinge mit ihrer Kindheit zusammenhängen. Die starken Kontraste zwischen Nähe und Distanz beeinflussen noch heute ihre Sichtweise auf die eigene Beziehung. Konstante Nähe zu Menschen oder Abhängigkeit von einem Mann sind ihr fremd. „Ich habe gelernt, komplett selbstständig und unabhängig zu sein, manchmal vielleicht auch zu sehr“, gesteht sie.

Der Vater ist nun in Rente

Heute ist Pia eine erwachsene Frau, steht mitten im Leben und vor wenigen Tagen ist sie 31 Jahre alt geworden. Vor ein paar Jahren ist ihr Vater in Rente gegangen und somit nun jeden Tag zu Hause. „Man merkt, dass Menschen, die ihr Leben lang um die Welt gereist und abgeschnitten von der Außenwelt waren, ein bisschen anders sind“, sagt Pia. Zeitweise fiele es ihm nicht leicht, sich in den Alltag der Familie zurückzufinden oder soziale Kontakte auf Dauer zu pflegen. „Teilweise erlebt man bei ehemaligen Seefahrern auch, dass sie in ihrer ganzen Einstellung ein bisschen stehen geblieben sind, da sie ja nur bruchstückhaft mitbekommen haben, was an Land passiert ist, sei es politisch oder auch gesellschaftlich“, sagt sie.

Wie es der Zufall will, arbeitet die Seefahrer-Tochter nun selbst bei einer Reederei. Beabsichtigt war das nicht, doch eine gewisse Weltoffenheit wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Pia muss lachen, wenn sie an die Parallelen zu ihrem Vater denkt. Wohin sie ihre Zukunft bringt oder ob sie selbst einmal Kinder haben will, diese Fragen kann sie für sich selbst noch nicht beantworten. Doch wo ihre Wurzeln liegen, kann und will sie nicht leugnen: „Irgendwie zieht es einen doch immer wieder ans Meer, auf der Suche nach der inneren Heimat.“

*Name von der Redaktion geändert.