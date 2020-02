Holiday-on-Ice-Premiere in der ÖVB-Arena

Auf Kufen zu den Sternen

Sigrid Schuer

Die neue Show von Holiday on Ice ist noch einschließlich bis Sonntag, 23. Februar in der ÖVB-Arena zu erleben. Der Titel hält, was er verspricht: „Supernova, Reise zu den Sternen“.