Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht.

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Zu den neuen Wochenend-Ritualen in der Familie gehört das Synchronbacken. Regelmäßig halten unsere Kinder inzwischen Backvideokonferenzen mit ihren Cousins und Cousinen aus Süddeutschland ab. Per Facetime zusammengeschaltet, diskutiert die Runde neueste Rezeptideen, schlägt beflissen gemeinsam Eier auf, rührt eifrig an Teigkreationen herum, fettet Formen ein und hält sich über den jeweiligen Backfortschritt auf dem Laufenden. Ich glaube, in der Küche ist noch nie so leidenschaftlich geraspelt, geknetet und gehackt worden. Nicht so schlecht für den Homeofficer in seiner Schreibtischödnis: Reste irgendeines Backwerks lassen sich fast immer auffinden, wenn der Kohlenhydratspiegel mal unangenehm abgesackt ist.

Ambitionierten Heimkonditoren ist das Synchronbacken schon länger als Disziplin bekannt. Tatsächlich gibt es Gugelhupf-Fans, die sich in einschlägigen Internetforen zusammentun, um zur verabredeten Zeit ihre Plunderteilchen oder Rosinenknoten gleichzeitig in Angriff zu nehmen – Erfolgsmeldungen über die einzelnen Zubereitungsschritte bei Facebook oder Instagram inbegriffen. Sicherlich ein Nischenhobby, das nun ungeahnte Aktualität erlangt hat.

Auch andere durch und durch analoge Zeitvertreibe wie Spieleabende, Zeichenkurse oder Chorproben finden ja heutzutage per Videokonferenz statt. Doch nun meine ich, den Wohlgeruch frisch gebackener Oreo-Muffins zu erschnuppern. Ich unterbreche meine Arbeit an dieser Stelle und informiere mich vor Ort – und zwar physisch präsent statt nur zugeschaltet – über den Stand der Dinge.

