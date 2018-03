Sie hat die Haare schön ... Gesehen an der Domsheide im April 1971. (Staatsarchiv Bremen / Junker)

Es ging um Veränderung, um neue Lebensformen, aber gleichzeitig auch um die Angst davor. Es war in jeder Hinsicht viel los in der Zeit zwischen 1968 und 1983 – das bilden auch die vielen Fotos ab, die unsere Leserinnen und Leser und auch das Bremer Staatsarchiv uns für das Magazin „Mein Bremen 1968 bis 1983“ zur Verfügung stellten.

„The time is right for fighting in the street, boy“ – damit trafen die Rolling Stones 1968 so ziemlich genau das, was viele junge Leute empfanden. Sie hatten genug von der Art ihrer Eltern, sie wollten anders sein – lange Haare waren da das geringste Zeichen der Rebellion, und natürlich fand man es auch richtig gut, wenn die Alten einen als Gammler beschimpften.

Alles, was als Kontrast diente, war willkommen. In unserem Magazin, das wir in die sechs Kapitel Freizeit und Familie, Fahren und Fliegen, Fußball und Werder, Stadt und Entwicklung, Gesellschaft und Aufbruch sowie Hafen und Fluss unterteilt haben, zeigen wir einen Querschnitt aus dieser Zeitspanne.

Während der tagelangen Straßenbahnunruhen 1968 sahen sich die reimfreudigen Bremer Schüler („Siebzig Pfennig, lieber renn ich“) einer auf Durchgreifen und Zuschlagen getrimmten Polizei gegenüber, was die Politisierung nur verstärkte. Es gab große Demonstrationen gegen den Abtreibungsparagrafen 218: „Mein Bauch gehört mir“, war die klare Aussage zum selbstbestimmten Beenden einer Schwangerschaft.

So viel Selbstbewusstsein der Jugend, der Frauen – viele Ältere waren verängstigt, entsetzt, manche auch aggressiv: „Euch müsste man einsperren“, war in den 1960er-und 1970er-Jahren gar kein so seltener geäußerter Satz, wenn sich die Alten mit den „Hippies“ konfrontiert sahen. Man wünschte sich doch Ruhe und Sicherheit!

Wenn Revolution, dann bitte die farbliche Kompletterneuerung in den eigenen vier Wänden, wo plötzlich alles in Orange, Hellgrün oder Braun gehalten wurde und Toilettensitze flauschig bezogen waren. Oder auf dem Fußballplatz, wo sich Werder 1981 zurück in die erste Liga schoss und dann auch noch im ersten Spiel 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach gewann.

Wissenschaft und Mode trauten sich was

So einen Erfolg erhoffte sich auch Focke-Wulf und baute das Versuchsgerät SG 1262, aus dem tatsächlich der Senkrechtstarter VAK 191 B werden sollte. Großer Vorteil des Fluggeräts: Man würde keine Rollbahn mehr brauchen, um in die Luft zu gehen. Das ambitionierte Projekt wurde 1972 dann aber doch aufgegeben. Obwohl es ja in der Testphase durchaus interessant aussah. Richtig in die Luft gegangen ist dagegen die erste Europa-Trägerrakete, deren Oberstufe in Bremen konstruiert wurde. Im November 1968 startete sie im australischen Woomera.

Die Wissenschaft traute sich also was; die Mode auch. Dabei gab es durchaus die eine oder andere geschmacklich fragwürdige Entwicklung. Und den Konfirmandinnen in Rablinghausen, die 1968 von Pastor Lange konfirmiert wurden, ist sicher unvergessen, wie sie mit den Müttern um jeden Zentimeter feilschen mussten, um das Kleid möglichst kurz ausfallen zu lassen.