Mehr als 200 Wohnungen unterhält die Vonovia in der Lüssumer Heide in Bremen. In einigen Fällen gibt es Probleme. (Christian Kosak)

Die Heizkostenabrechnung von Viktoria Azhgirevich-Popek aus der Lüssumer Heide ist vielen, die damit zu tun hatten, in Erinnerung geblieben. „Weil sie so kurios hoch war“, sagt ihr Anwalt Carsten Thielbar aus Vegesack. Die allein erziehende Mutter von vier Kindern sollte der Vonovia SE aus Bochum einmalig für fünf Monate 4744,52 Euro nachzahlen. Und das ist kein Einzelfall. Nach internen Verwaltungsunterlagen, die der Redaktion vorliegen, verlangt der bundesweit größte Vermieter in Lüssum zum Teil astronomisch hohe Warmkosten. Und Bremen zahlt.

Drei Wochen Zeit sollten der Neu-Bremerin Viktoria Azhgirevich-Popek bleiben, um die Nachforderung ihres Vermieters von Dezember 2015 zu begleichen. Es sei um die Zeit von August bis Dezember 2014 gegangen. Damals war sie gerade mit ihren vier Kindern von Hamburg nach Lüssum-Bockhorn gezogen. „In dem Brief stand nur: ‚Sie müssen Betriebskosten nachzahlen, einmalig 4744,52. Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 1.1.16‘“ Auch ihre Miete sollte damals angehoben werden, sagt die junge Frau. „Ab 2016 sollte ich für 85 Quadratmeter 1518,65 Euro bezahlen.“

Viktoria Azhgirevich-Popek erschien die Summe unangemessen hoch. Sie wandte sich ans Jobcenter und holte auch anwaltlichen Rat ein. „Aber auch ich hatte keine Ideen, wo die Kosten hergekommen sein sollen“, sagt Anwalt Thielbar. Zwar seien eine Balkontür und ein Fenster in der Wohnung undicht gewesen, dies hätte aber nicht die Erklärung für diese extrem hohe Rechnung und eine später folgende, ebenfalls hohe Abrechnung sein können. Inhaltliche Fehler in den Bescheiden hat Thielbar allerdings nicht feststellen können.

Mieter sollen Zählerstände besonders aufmerksam beobachten

So erging es auch der Verbraucherzentrale Bremen. Sie hat sich nach eigener Auskunft ebenfalls mit dieser, aber auch mit vielen weiteren Heiz- und Betriebskosten-Abrechnungen aus der Lüssumer Heide beschäftigt. Alle Abrechnungen seien auffällig hoch gewesen, sagt eine Beraterin. Ein Problem sei, dass die Vonovia ihre Fernwärme mit 16 Cent doppelt so teuer einkaufe wie andere Unternehmen, die die Fernwärme über die Bremer SWB bezögen. „Wir haben aber nicht einen Hebel gefunden, warum die Nachzahlungen so hoch sind.“ Mietern würde inzwischen geraten, die Zählerstände besonders aufmerksam abzulesen.

Es geht bei den Nebenkosten um viel Geld. Nach internen Verwaltungsunterlagen werden für einige Wohnungen Nachzahlungsforderungen von bis zu 8000 Euro pro Wohnung gestellt. Nach den Papieren belaufen sich Rückstände durch Heizkostennachforderungen allein für 15 Wohnungen auf gut 27 000 Euro. Selbst Mitarbeiter des Amtes für Soziale Dienste zweifeln inzwischen daran, dass in der Lüssumer Heide solch „extrem hohe Kosten“ anfallen. „Unter normalen Umständen“ könnten solche Summen „so nicht zustande kommen“, heißt es in einem internen Papier. In einigen Fällen sind Heizungen demnach über Monate oder sogar Jahre auf Hochtouren gelaufen. Sie sollen sich nicht abstellen lassen.

Rechtlich, heißt es beim Vegesacker Jobcenter und dem Sozialressort, seien die Ämter verpflichtet, die Heizkosten in tatsächlicher Höhe für Leistungsbezieher zu übernehmen. Laut Jobcenter-Chef Volker Wöhlmann sind diese Rechnungen nur in Einzelfällen sehr hoch. „Auf der anderen Seite sind hier teils Heizkosten in astronomischer Höhe angefallen, die auch erkennbar nicht der Mieter zu vertreten hat. Die Übernahme dieser Kosten verweigern wir“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde.

"Es wird einfach gezahlt"

Bisher war das offenbar anders. „Die Ämter prüfen nichts, da wird einfach gezahlt.“ Diese Erfahrung will zumindest Anwalt Gert Brauer vom Bremer Mieterschutzbund gemacht haben. Er und seine Kollegen hätten oft mit Mietern der Vonovia zu tun: „Probleme mit den Betriebskostenabrechnungen und Mängeln, die von der Vonovia nicht beseitigt werden, machen einen Großteil unserer Beratungstätigkeit aus.“ Er habe den Eindruck, dass ständig neue Positionen bei den Betriebskosten „erfunden“ werden. „Es ist so, dass man schnell die Übersicht verliert.“ Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen aber lasse es der Konzern in der Regel nicht kommen: „Wenn man Widerspruch einlegt, kommt nichts.“

Steckt hinter all dem Methode? Diese Frage und die, ob die Vonovia ausnutzt, dass bezahlbarer Wohnraum in Bremen knapp ist, werden in den Verwaltungsetagen bisher nur hinter vorgehaltener Hand gestellt. Fabian Rust von der Solidarischen Hilfe in Vegesack drückt es so aus: „Durch die Unerreichbarkeit sichert sich der Vermieter zumindest die Rechtsunsicherheit aufseiten der Mieter.“ Wer Probleme mit defekten Heizungen oder undichten Fenstern habe, sei auf die Hotline eines Callcenters angewiesen. Viele Bewohner gäben irgendwann auf, sich zu beschweren: „Je prekärer die Verhältnisse werden“, hat Rust festgestellt, „desto geringer wird die Bereitschaft, sich zu wehren.“

Der Vonovia ist nach eigener Darstellung sehr daran gelegen, so formuliert es Unternehmenssprecher Max Niklas Gille, dass die Abrechnungen für die Kunden nachvollziehbar sind. „Dort, wo es vereinzelt zu höheren Heizkosten kommt, prüfen wir noch mal nach. Diese Prüfungen laufen aktuell noch“, sagt er. Sollten Mieter der Lüssumer Heide Mängel an Heizungen melden, würde die Vonovia umgehend tätig werden. Die 224 Wohnungen in dem Quartier befänden sich in einem marktüblichen Zustand. „Unser Ziel ist es, dass unsere Mieter sich wohlfühlen. Deswegen werden wir auch bei Schadensmeldungen in der Regel direkt tätig.“

Zwei Jahre nachdem Viktoria Azhgirevich-Popek fast 5000 Euro nachzahlen sollte, lebt sie immer noch in derselben Wohnung. Sie geht davon aus, dass das Jobcenter die Rechnung beglichen hat. Das Jobcenter gibt keine Auskunft darüber. Die Warmmiete betrage inzwischen 784 Euro, sagt die Mieterin. Was die defekte Balkontür betrifft, „die wurde repariert“. Das undichte Fenster jedoch „noch nicht.“