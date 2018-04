Nicht ganz ein Jahr ist es her, da berichtete die ARD-Radio-Recherche Sport, dass bei einem verdeckten Test im Weserstadion Keime in zwei Fischbrötchen und im Trinkwasser gefunden worden seien. Die Ergebnisse sorgten damals kurzzeitig für viel Aufregung. Vertreter des Gesundheitsamtes, der Weserstadion GmbH und von Werders Caterer Compass Group gaben wenig später bekannt, dass sie bei ihren Untersuchungen keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt hätten. Sie forderten die ARD daraufhin auf, die Unterlagen ihres Tests zu veröffentlichen. Die ARD kam dieser Bitte damals nicht nach, hat jetzt aber das Weserstadion einem erneuten Test unterzogen. Ergebnis: In zwei von sechs getesteten Fischbrötchen wurden angeblich Keime gefunden, heißt es auf "butenunbinnen.de".

In einem Räucherlachsbrötchen seien Krankheitserreger, sogenannte Listerien, nachgewiesen worden. Der Grenzwert sei dabei nicht überschritten worden, dennoch sei Vorsicht geboten. Für schwangere Frauen sowie ältere oder immungeschwächte Menschen konnten auch geringen Mengen, die unter den Grenzwerten liegen, gefährlich sein, sagte André Lipski von der Abteilung Lebensmittel-Mikrobiologie und -Hygiene der Universität Bonn der ARD-Radio-Recherche Sport. Man müsse herausfinden, ob es sich um einen einzelnen Fund handele oder ob die gesamte Charge betroffen sei. Die Bremer Behörden sehen laut Bericht in dem Fund keine Gesundheitsgefahr. Der Caterer Compass Group habe zusätzliche Proben von einem Labor untersuchen lassen und dabei keinerlei Listerien gefunden.

Die ARD-Radio-Recherche Sport testete in sieben der 18 Bundesliga-Standorte Lebensmittel. In Köln seien Keime im Bier entdeckt worden. In München, Mönchengladbach, Berlin, Wolfsburg und Stuttgart habe es keine Auffälligkeiten gegeben.

Der komplette Artikel findet sich hier.