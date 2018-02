Bei dem Unfall wurden drei Lkw-Fahrer verletzt. 30 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. (Björn Hake)

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 Richtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Bremen-Arsten wurden am Dienstagmittag drei Personen verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war zwischenzeitlich voll gesperrt, ist inzwischen aber wieder zweispurig befahrbar.

Wie die Feuerwehr Bremen mitteilt, hatte der Fahrer eines Lkw das Stauende übersehen und dabei zwei weitere Lkw aufeinander geschoben. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräften mussten ihn aus seinem Fahrzeug befreien. Auch die beiden anderen Fahrer trugen durch den Aufprall Verletzungen davon. Alle drei Personen wurden in Bremer Kliniken gebracht.

Insgesamt waren 30 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Einsatz beteiligt. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Inzwischen sind zwei Spuren wieder befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (wk)