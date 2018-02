Der Stadtteil Schwachhausen scheint zu Jahresbeginn ein beliebtes Ziel für Einbrecher zu sein. „Allein in den ersten 14 Tagen gab es bei uns in der Nachbarschaft acht Einbrüche“, erzählt einer der betroffenen Anwohner. „Seit Anfang Januar haben wir im Stadtteil Schwachhausen erhöhte Wohnungseinbruchzahlen registrieren müssen“, bestätigt Jana Schmidt aus der Pressestelle der Polizei.

Gegenüber dem WESER-KURIER berichtet eines der Opfer von einer regelrechten Serie. „Das waren an einem Abend sechs oder sieben Einbrüche.“ Dabei sollen die Täter mit einem Transporter vorgefahren sein, um das Diebesgut abzutransportieren. Bei ihm selbst hatten die Einbrecher es vor allem auf Schmuck abgesehen. „Allerdings war nicht alles weg, vielleicht habe ich sie gestört.“ Gesehen oder gehört habe er die Täter aber nicht.

Gegen 14.30 Uhr hatte der Mann sein Haus verlassen, um 18.30 Uhr war er zurück. In diesen vier Stunden waren die Einbrecher über den Balkon in sein Haus gelangt. „Erst haben sie es unten an der Terrassentür versucht“, erzählt er. „Die ist aber gut gesichert. Sie haben das Schloss zerstört, kamen aber nicht rein.“ Mehr Erfolg hatten sie an der Schlafzimmertür im ersten Stock. Die konnten sie vom Balkon aus aufbrechen.

„Das Unangenehmste ist, dass die hier alles durchsucht haben“, berichtet das Einbruchsopfer. „Eklig ist das und für uns geradezu traumatisch.“ Die Polizeiinspektion Ost habe mit dem Polizeirevier Schwachhausen umgehend auf den Anstieg der Einbruchszahlen in Schwachhausen reagiert, sagt Pressesprecherin Schmidt. So seien derzeit in dem Stadtteil mehr uniformierte und zivile Streifen unterwegs.

Anwohner möchten Initiative gründen

Hinzu käme eine Reihe von Präventionsmaßnahmen, von groß angelegten Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf an- und abreisenden Wohnungseinbrechern, über Informationsveranstaltungen mit Anwohnern noch im Januar bis hin zum Anbringen von Hinweisschildern „Achtung Einbrecher unterwegs!“ im Quartier.

In Neu-Schwachhausen seien zudem in Kürze zwei Vorträge über Wohnungseinbrüche vor einer Gruppe von Anwohnern geplant, die eine Anwohnerinitiative gründen möchten und sich dazu persönlich an die Polizei gewandt haben. Diese Veranstaltungen sind nicht öffentlich. Wer ebenfalls Interesse an einer solchen Initiative hat, kann sich unter Telefon (0421) 3621 9003 (9 bis 15 Uhr) oder per E-Mail unter praeventionszentrum(at)polizei.bremen.de an das Präventionszentrum der Polizei wenden.