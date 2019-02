Ist mit Zutaten und Verarbeitung alles okay? In Bremen sind 17 Lebensmittelkontrolleure für die Überwachung von insgesamt rund 7400 Betrieben zuständig. (Fotos: Jochen Lübke/dpa)

Ist die Küche im Lieblingsrestaurant sauber? Gab es beim Bäcker um die Ecke zuletzt Beanstandungen der Lebensmittelkontrolleure? Laut dem Jahresbericht des Bremer Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz und Veterinärdienstes (LMTVet) für 2017 gab es in 55 Prozent von insgesamt 2796 kontrollierten Betrieben Verstöße gegen die Hygienevorschriften. Um welche Restaurants und Co. es sich handelte und was die Prüfer bemängelten, erfuhren die Bremer bislang nur, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch machten, im Rahmen des Verbraucherinformationsgesetz (VIG) beim LMTVet eine Anfrage zu einem bestimmten Betrieb zu stellen.

Bislang ist es in Deutschland nicht üblich, dass die Ergebnisse von Hygiene-Kontrollen in Betrieben, die Lebensmittel verarbeiten, öffentlich gemacht werden. In Dänemark zum Beispiel ist das anders. Dort können Gäste und Kunden mittels eines Smiley-Systems, das Restaurants öffentlich sichtbar machen müssen, sehen, ob alles okay ist. Ein neues Internetportal soll nun auch in Deutschland für mehr Transparenz sorgen.

Das Verbraucherportal Foodwatch hat Mitte Januar zusammen mit der Initiative „Frag Den Staat“ die Homepage www.topf-secret.de gestartet, die für mehr Transparenz sorgen soll. Sie funktioniert so, dass auf der Internetseite deutschlandweit Berichte von Hygienekontrollen gesammelt werden sollen, die über das VIG bei den Behörden angefragt wurden. Auf der Homepage lassen sich über eine Karte Tankstellen, Bistros, Bäcker etc. anklicken und Anfragen mit einem vorbereiteten Text verschicken.

Bekommen die Verbraucher die Auskünfte – das darf nach gesetzlichen Vorgaben zwischen vier und acht Wochen dauern – sollen sie auf dem Portal hochgeladen und so für jeden sichtbar gemacht werden. Bis Ende Januar waren laut Angaben des Gesundheitsressorts über „Topf Secret“ rund 170 VIG-Anfragen für Betriebe aus Bremen beim LMTVet eingegangen, bundesweit mehr als 15 000.

„Eine Notwehrmaßnahme“

Oliver Huizinga, Leiter des Bereichs Recherche und Kampagnen bei Foodwatch, nennt die Internetseite „eine Notwehrmaßnahme“ gegen die Lobby der Gastrobetriebe, die mit ihrem Einfluss auf die Politik seit Jahren ein bundesweites System der öffentlichen Information verhindere. Im Gesundheitsressort von Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) und im LMVet beurteilt man die Homepage grundsätzlich erst mal positiv. „Wenn solch ein Portal dabei hilft, dass sich mehr Verbraucherinnen und Verbraucher informieren und von ihrem Recht Gebrauch machen, ist das sicher eine gute Sache. Die gestiegenen Zahlen der Anfragen zeigen, dass die Kampagne erst einmal gut angekommen ist“, sagt Sprecherin Christina Selzer. Zum Vergleich: Von 2008 bis zum Start von „Topf Secret“ gab es laut Selzer zwölf VIG-Anfragen, die meisten von Organisationen.

Ein eigenes Programm, das auf die freiwillige Kooperation von Restaurants und Gastronomie-Betrieben setzt, ist derzeit in Bremen nicht geplant. Der Grund: mangelndes Interesse der Verbraucher an einer ähnlichen Kampagne vor einigen Jahren. In Hannover und Braunschweig laufen derzeit Test-Projekte. In Hamburg hatten sich bis Ende November 107 von 6000 Gastrobetrieben für das im Mai eingeführte „Hygienesiegel“ angemeldet, das beantragen kann, wer bei Kontrollen „sehr gut“ oder „gut“ bewertet wird. Nur 55 Betriebe bekamen es. Selzer: „Bremen spricht sich bei einem Hygienesiegel für ein bundeseinheitliches Modell aus und nicht für Ländervielfalt.“

Kritiker befürchtet „Schein-Transparenz" und Populismus

Thomas Schlüter, Geschäftsführer der Bremer Abteilung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), hält nichts von „Topf Secret“. Er kritisiert den Ansatz als „populistisch“ und befürchtet eine „Schein-Transparenz“. „Das ist die Einführung eines Hygiene-Prangers“, sagt Schlüter. Die Grundrechte der betroffenen Lebensmittelbetriebe seien in Gefahr, sollten negative Meldungen im Internet veröffentlicht werden – und dort auch dann noch sichtbar sein, wenn die Mängel längst behoben wurden. „Bei Verstößen greifen die Behörden doch durch, die tun ihre Pflicht“, sagt Schlüter. „Aber das Internet vergisst nicht.“

Eine Frist zur Löschung der Einträge ist auf der Homepage bislang nicht geplant. Das bestätigt Foodwatch-Sprecher Dario Sarmadi. „Im Moment sehen wir keinen Bedarf“, sagt er. „Es werden offizielle Untersuchungsergebnisse öffentlich gemacht, und keine Gerüchte oder Meinungen. Allerdings können sich Betriebe, die veröffentlichte Mängel beseitigt haben und neue Kontrollergebnisse vorweisen können, an uns wenden. Wir stellen das gerne online.“ Grundsätzlich arbeiteten laut den Statistiken bundesweit drei Viertel der Betriebe sauber. Samardi: „Für sie ist das Portal die beste Werbung, die man haben kann.“