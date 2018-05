Cord Degenhard (Bürger in Wut) vom Beirat Vegesack ist Sprecher des Flüchtlings-Ausschusses und fordert mehr Informationen üper den Asyl-Eklat. (Christian Kosak)

Der Skandal um Asylanträge in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bringt an diesem Donnerstag die Mitglieder des Beiratsaussschusses für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Vegesack zusammen. Auf Initiative von Ausschusssprecher Cord Degenhard (Bürger in Wut, BIW) verlangt das Gremium ausführliche Informationen über mutmaßlich manipulierte Asylentscheidungen. „Eine Sitzung mit solch brisanter bundespolitischer Bedeutung hat es in Vegesack meines Erachtens noch nicht gegeben“, sagte Degenhard im Gespräch mit dem WESER-KURIER in Vegesack. Ob tatsächlich ein Mitarbeiter der Außenstelle des Bamf vor den Ausschuss treten wird, war am Mittwoch noch nicht klar.

Der pensionierte Lehrer fordert Aufklärung über die „ungeheuerlichen Vorgänge“, die direkt vor der Haustür der Ausschussmitglieder passiert sein sollen. „Es ist nicht so, dass der Ausschuss zwischendurch immer Infos kriegt. Nur, wenn wir eine Sitzung haben, können wir hoffen, dass wir ausführlichere Informationen bekommen, als wir sie aus den Medien kennen." Und die bisherigen Informationen seien zum Teil verwirrend, weil unterschiedliche Zahlen genannt würden. "Es war die Rede von Bussen mit Asylbewerbern, die aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gekarrt worden sind. Uns interessiert, ob auch Bremer, respektive Vegesacker, von den Sondervergünstigungen des Bamf profitiert haben.“

Es ist das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass der Ausschuss für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Vegesack tagt. Das Gremium hatte sich im August 2015 konstituiert, als die Flüchtlingszahlen bundesweit nach oben schnellten. In Vegesack stand damals ein Erweiterungsbau des Übergangswohnheimes an der Steingutstraße zur Debatte. Das sogenannte blaue Dorf für inzwischen bis zu 160 Menschen befindet sich auf einer Industriebrache. Bauordnungsrechtlich gilt die Genehmigung für das Heim nur bis April 2019. Soll das Wohnheim bestehen bleiben, muss der Bebauungsplan geändert werden. Eine politische Bewertung steht bisher aus: Das will Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt (SPD) nun vor dem Ausschuss im Zusammenhang mit der Entwicklung der Übergangswohnheime im Stadtteil thematisieren. Nach Angaben der Sozialbehörde sind aktuell in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Lindenstraße in Vegesack 700 Asylbewerber untergebracht, im blauen Dorf befinden sich demnach 140 Menschen.