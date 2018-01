Nein, so wird das Gebäude neben der Sparkasse künftig nicht aussehen. Die Illustration ist nur ein Baukörper-Entwurf. (Robertneun)

Die Aufregung war groß am Dienstagabend und danach, als zunächst bekannt wurde, mit welchen Entwürfen sich drei Architekturbüros für die städtebauliche Gestaltung des Sparkassen-Areals beworben haben und wenig später auch der Gewinner mitgeteilt wurde. Der Grund eines regelrechten Shitstormes: Robertneun, das ausgewählte Büro aus Berlin, hatte Computeranimationen eingereicht, die nichts weiter als braune Klötze zeigen, kein Fenster, keine Tür, keine echte Fassade, nur monolithische Blöcke. Die Planer legten sich lediglich darauf fest, wo welcher Baukörper entstehen könnte und wie hoch sie ungefähr sein sollten. Diese Bilder sind veröffentlicht worden und haben bei den Lesern und Zuschauern meistenteils Entsetzen ausgelöst. Von einem verfrühten Aprilscherz war in den Kommentaren die Rede – eine noch gelinde Kritik. Andere stöhnten nur noch: grauenhaft!, gruselig!, gnadenlos!

Das Missverständnis entstand, weil die drei Architekten unterschiedliche Herangehensweisen wählten. Bolles+Wilson malte neben kleineren Häusern eine Pyramide auf, sehr anschaulich und spektakulär, aber an der Stelle auch ernst gemeint? Das Bremer Büro Westphal hatte für den Wettbewerb eine Anmutung geliefert, die für einen städtebaulichen Entwurf, der von der Jury beauftragt worden war, fast zu sehr ins Detail ging. Die Fassaden waren jedenfalls schon ausgearbeitet.

Robertneun wollte indes nichts anderes, als zu zeigen, wie groß das Volumen einer neuen Bebauung sein könnte und welche Wege und Plätze sich auf dem 11 000 Quadratmeter großen Areal anbieten. Ein Leser des WESER-KURIER hat in seinem Kommentar in der Online-Ausgabe ganz richtig darauf hingewiesen: Es handele sich nur um die Kubatur der Baukörper, schrieb er. Seltsam sei, dass die eingeladenen Büros so drastisch unterschiedliche Detailtiefen angeboten hätten.

Doch so differenziert es im Verlauf von den Medien auch berichtet wurde, als Eindruck hängen blieb vom Gewinner-Entwurf vor allem das erste Bild: ein unförmiges Etwas, das sich frech und aufdringlich neben dem neobarocken, denkmalgeschützten Sparkassengebäude breit macht. Eine einzige Scheußlichkeit. Dabei ist es nur das: ein Platzhalter.