Auf dem Bremer Marktplatz gab es Karnevalsstimmung. (Christina Kuhaupt)

Am 11.11. um 12.12 Uhr beginnt auch in Bremen die Karnevalszeit. Auf dem Bremer Marktplatz sorgen Maskenspieler, Stelzenläufer und Sambistas für ordentlichen Trubel. Bei sechs Grad läuten die Karnevalisten am Montag ihre Jahreszeit ein und zeigen sich anschließend Mitte Februar wieder, um dann die Kälte endgültig zu verscheuchen.

Unter dem Motto „Im Rausch der Liebe“ steht dieses Mal das Fest: „Wichtiger denn je in unserer heutigen Zeit, wirken wir mit unserem Thema der Abgrenzung entgegen und lassen Andersartigkeit in ihrer Schönheit erblühen“, steht dazu auf der Internetseite der Initiative Bremer Karneval. Und der Marktplatz zeugt davon: Farbenfrohe Kostüme, rot-weiße Narrenkappen und geschminkte Gesichter geben ein Vorgeschmack auf die große Sause im ­Februar.