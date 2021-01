Hier wird zwar immer auf Deutsch verhandelt, aber oft in vielen Sprachen gesprochen: der Schwurgerichtssaal Nr. 218 im Landgericht Bremen. (Michael Matthey)

Riyad Safrah fühlt sich von Bremens Gerichten ungerecht behandelt. Dabei ist der Syrer, der seit 2005 hier lebt, weder Kläger noch Angeklagter in einem Prozess. Er hat – oder besser: hätte gerne – eine ganz andere Rolle: die eines mündlichen Dolmetschers und schriftlichen Übersetzers in Verfahren mit arabisch-sprechenden Beteiligten, die kaum der deutschen Sprache mächtig sind.

Der Germanist mit Master-Abschluss an der Universität Bremen hat seit Juli 2016 auch eine allgemeine Beeidigung durch die Präsidentin des Landgerichts. Damit muss er nicht bei jedem Verfahren einzeln durch den oder die Vorsitzende vereidigt werden. Vor allem aber wurde er damit automatisch in das Verzeichnis beeidigter Justiz-Dolmetscher aufgenommen. Diese Datenbank mit 24.980 Personen-Angaben wird vom hessischen Justizministerium im Auftrag des Bundes und der Länder unterhalten. Aktuell weist sie neben Riyad Safrah sechs weitere in Bremen ansässige Dolmetscher und Übersetzer für Arabisch aus. Zwei weitere, die ebenfalls für die Bremer Gerichte beeidigt sind, wohnen in Oldenburg und Hannover.

Dolmetscher Riyad Safrah erhält zu wenig Aufträge. (Frank Thomas Koch)

Vergabe der Aufträge ist komplex

Ist der Kuchen für diese neun Spezialisten zu klein? Safrah sagt, er habe seit 2016 kaum eine Handvoll Aufträge erhalten – und im vorigen Jahr gar keinen. Seine Anfragen, warum das so sei, habe man weder am Amtsgericht noch am Landgericht beantwortet. Die Vergabe der Aufträge seitens der Gerichts ist komplex. Sie ist oft Ergebnis bewährter Praxis, besonderer Vorschriften oder richterlicher Unabhängigkeit.

Den höchsten Bedarf haben das Verwaltungsgericht und dessen Berufungsinstanz, das Oberverwaltungsgericht. Rund die Hälfte aller Verfahren betrafen hier 2019 das Asyl- und Aufenthaltsrecht. Laut Geschäftsbericht gingen beim Verwaltungsgericht allein 1043 neue Asylverfahren ein und 1074 Verfahren wurden abgeschlossen.

„In jedem Asylverfahren brauchen wir Dolmetscher“

Sie betrafen „ganz überwiegend solche Herkunftsländer, die stets der Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit umfassender Einzelfallprüfung der individuellen Fluchtgründe bedurften“, heißt es. Weit vorne liegt bei den erledigten Verfahren Afghanistan, aber auch für die arabisch-sprachigen Länder Syrien, Ägypten und Irak waren es zusammen rund 300. In der Berufungsinstanz, wo es grundsätzlich eine weitere mündliche Verhandlung gibt, fielen 92 neue Asylverfahren an, 75 wurden abgeschlossen. „In jedem Asylverfahren brauchen wir Dolmetscher und Übersetzer“, sagt die Vorsitzende Richterin Verena Korrell.

Aber auch am Amtsgericht kommen sie in allen Abteilungen zum Einsatz, bestätigt Richterin Cosima Freter. „Ich kann Ihnen aus meiner eigenen strafrichterlichen Praxis berichten, dass sie für Kurdisch, Persisch, Türkisch, Englisch, Polnisch, Russisch und Arabisch relativ häufig gebraucht werden.“ Jan Stegemann, Richter am Landgericht, nennt Türkisch, Arabisch und Englisch als häufigste Fremdsprachen in Strafverfahren.

Große Büros im Vorteil

Bei der Auftragsvergabe bedient sich das Landgericht laut Stegemann ausschließlich aus einer Liste von rund 50 Sprachmittlern, die eine entsprechende Vereinbarung mit der Justiz geschlossen haben. 2019 sei etwa die Hälfte von ihnen zum Zuge gekommen, im vorigen Jahr war es nur noch ein Dutzend. „Das dürfte sich durch den eingeschränkten Sitzungsbetrieb aufgrund der Pandemie erklären“, sagt Stegemann.

Für die Vereinbarung mit der Justiz gibt es sowohl fachliche als auch persönliche Voraussetzungen: Nachweise über staatlich anerkannte Sprachprüfungen, sichere Kenntnis der deutschen Rechtssprache, Volljährigkeit, keine rechtskräftige Verurteilung in den letzten fünf Jahren, geordnete Vermögensverhältnisse, geistige und körperliche Fitness, kurzfristige Verfügbarkeit.

Safrah erfüllt das alles, sonst stünde er nicht auf der Liste der beeidigten Dolmetscher. Mit regelmäßigen Aufträgen kann er trotzdem nicht rechnen, denn: „Die Beauftragung oder Ladung verfügt der zuständige Richter oder die Richterin im Rahmen der richterlichen Unabhängigkeit“, erklärt Amtsrichterin Freter. „Ein Turnus oder Verteilungsschlüssel scheidet vor diesem Hintergrund aus.“

„Die Dolmetscher werden teilweise direkt beauftragt, oftmals aber auch über die großen Dolmetscherbüros in Bremen“, ergänzt Stegemann. Gegen die haben Einzelkämpfer wie Safrah trotz aller Qualifikationen wenig Chancen. „Die Büros verfügen für so gut wie alle Sprachen über entsprechende Kontakte und vermitteln den passenden Dolmetscher“, erläutert der Richter am Landgericht.

Und wenn das gut läuft, bleibt es eben auch so: „Hat man gute Erfahrungen mit einem Dolmetscher gemacht, so besteht natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieser Dolmetscher auch wieder beauftragt wird“, sagt Stegemann. Der Zugang zu den Gerichten ist aber auch schnell verspielt: „Wenn ein Prozesstag schon einmal geplatzt ist, da ein Übersetzer nicht erschienen ist, wird man den- oder diejenige wahrscheinlich nicht allzu bald erneut anfordern“, sagt Matthias Koch, Sprecher des Justizressorts.

Freiberufler haben es schwer

Einen hohen Bedarf an Sprachmittlern haben auch das Jobcenter und die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). „Doch die schicken Aufträge lieber nach auswärts als zu mir“, klagt Riyad Safrah, selbstständiger Dolmetscher und Übersetzer. Zutreffend ist, dass das Jobcenter Bremen bei Sprachmittlern auf eingekaufte Servicedienstleistungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und des landeseigenen Betriebes Performa Nord zurückgreift. Das wird vor allem, aber nicht nur bei telefonischen Beratungen genutzt. Für Gespräche in der Zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge etwa ist von Montag bis Donnerstag vormittags ab wechselnd jeweils ein Sprachmittler der Performa Nord für Arabisch und Persisch vor Ort.

Zudem gibt es sogar kostenlose Alternativen: „Unsere Kundinnen und Kunden haben auch immer die Möglichkeit, selbst Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder andere Personen ihres Vertrauens als Sprachmittler hinzuzuziehen“, sagt Pressesprecherin Silke Sönksen. „Auch viele unserer Mitarbeiterinnen selbst verfügen über verschiedene Fremdsprachenkenntnisse, um im Gespräch oder bei der Übersetzung von Unterlagen zu unterstützen.“

Schriftstücke wiederum lässt das Jobcenter nach einer internen Geschäftsanweisung seit 2017 ausschließlich von zwei Unternehmen übersetzen. „Schlichte oder alltägliche Übersetzungen von Dokumenten“ übernimmt die Kern AG in Schwachhausen. Mit „komplexen Dokumenten und Publikationen“, die viele juristische Fachbegriffe enthalten, betraut man hingegen die Wagner Consulting LLC. Diese Unternehmensberatung, bei der Übersetzungen eines von drei Hauptgeschäftsfeldern sind, ist schon eher ein Konzern: Stammsitz in New York, diverse Niederlassungen in Deutschland und rund 16.000 Mitarbeiter weltweit.

Das Bamf wiederum arbeitet ausschließlich mit freiberuflichen Sprachmittlern. Doch die Konkurrenz ist groß: Rund 2800 Dolmetschende sind in dessen Pool eingetragen, rund 470 Sprachen und Dialekte werden damit nach Aussage des Amtes abgedeckt. „Am häufigsten kommen Sprachmittler für Arabisch, Dari, Farsi, Paschtu, Türkisch zum Einsatz“, sagt Sprecherin Edith Avram. Riyad Safrah müsste hier eigentlich ganz gute Chancen haben, denn gerade einmal 15 Prozent der Sprachmittler sind wie er amtlich beeidigt. Zudem sorgt laut Avram eine computerunterstützte Buchung der Dolmetschenden dafür, dass Aufträge abwechselnd vergeben werden.

Grundsätzlich müssen Bewerber seit 1988 ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und einer Zuverlässigkeitsüberprüfung durch die Sicherheitsbehörden zustimmen. Diese Überprüfung wird spätestens nach zwei Jahren wiederholt.

Zur Sache

Stundensätze und Pauschalen

Bei Bremens Gerichten sind im vorigen Jahr rund 1,4 Millionen Euro an Dolmetscherkosten angefallen. 2019 waren es nach Auskunft des Justizressorts 1,575 Millionen Euro. Eine Vereinbarung mit der Präsidentin des Oberlandesgerichts regelt Stundensätze, Pauschalen für Fahr- und Wartezeiten sowie Entschädigungen. Danach erhalten Simultan-Dolmetscher 55 Euro pro Stunde, bei Konsekutiv-Dolmetschern sind es fünf Euro weniger. Die schriftliche Übersetzung eines Urteils kann auch ein paar Hundert Euro einbringen.

Für eine Beeidigung als Dolmetscher (mündlich) oder eine Ermächtigung als Übersetzer (schriftlich) muss ein Sprachmittler jedoch erst einmal zahlen: die Grundgebühr beträgt 158 Euro, für jede weitere Sprache werden noch einmal 105 Euro fällig.

Performa Nord berechnet dem Jobcenter für eine Stunde Konsekutiv-Dolmetschen 40 Euro (inklusive Fahrkostenpauschale), jede weitere angefangene halbe Stunde kostet das Jobcenter dann zwölf Euro.