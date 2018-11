Valeska inspiziert das Gehege. (Vasil Dinev)

Es ist 7 Uhr, in zwei Stunden öffnet der Bremerhavener Zoo am Meer seine Pforten. Schlepps eilt die Treppe hoch zum Außengehege und ruft das Tier zu Tisch. „Lloyd, aufstehen!“ Der Ton ist freundlich, fast freundschaftlich. Von dem Gitter getrennt ermutigt er seinen hünenhaften Schützling, die Treppe hinunter in den Fütterungsraum zu gehen. Über dem Durchgang zum Außenbereich und dem Essraum hängen zwei Tore, die er von seiner Seite des Gitters aus bedienen kann.

Lloyd schlurft die Treppe runter, nimmt Anlauf und rutscht unter dem ersten Tor durch. Der Eisbär bringt knapp 500 Kilogramm auf die Waage und pirscht dennoch lautlos über den Boden. Die dicht mit Fell bewachsenen Tatzen dämpfen jedes Schrittgeräusch. Schlepps betätigt einen Hebel und setzt das Drahtseil in Bewegung, Tor Nummer eins fällt hinter Lloyd zu.

Hinter dem zweiten Tor warten Fisch und Fleisch. Bevor Lloyd die letzte Hürde nimmt, streift er hin- und her, als würde er es sich im Sekundentakt anders überlegen. Schlepps lächelt. Lloyd spiele gern mit den Pflegern. Ist der Bär nach einigen Anläufen und viel gutem Zureden durch das zweite Tor geschritten, lässt Schlepps es hinter ihm zufallen. Lloyd ignoriert das Fleisch und spaziert schnurstracks zum Fisch. Während er die Heringe verschlingt, eilt der Pfleger durch die engen Gänge unterhalb des Zoos und bereitet einen weiteren Eimer Bärennahrung vor – Lloyds Artgenossin Valeska wird als Nächstes gefüttert.

Einiges an Logistik

Bis zu 20 Kilogramm vertilgen Eisbären pro Tag. Nach dem Frühstück stehen zusätzlich Obst, Gemüse, Reiswaffeln und Zwieback auf dem Menü. In der Kühlung eine Tür weiter hängen Rinderhälften, im Hintergrund schallt Schimpansengebrüll durch die schmucklosen Flure. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Tierpfleger bereits in Bremerhaven. Den Beruf erlernte er 1972 in Gelsenkirchen.

Wechselt ein Bär den Bereich, schließt Schlepps hermetisch hinter ihm ab. „Im Zoo gibt es einiges an Logistik, was bedacht werden muss.“ Stets vergewissert er sich, dass mehrere Vorhängeschlösser und Sperrriegel zwischen ihm und den arktischen Raubtieren liegen. Sind dazu zwei Paar Augen oder Hände gefragt, ruft er einen Kollegen herbei. Während die Bären weiter unten mit ihrem Frühstück beschäftigt sind, schreitet Schlepps durch den Außenbereich des Eisbärengeheges und bereinigt die Hinterlassenschaften der letzten Mahlzeit mit Eimer, Rechen und Kehrblech.

Anschließend beginnt er sein Versteckspiel: Er stopft Karotten in Felsspalten, versteckt Apfelhälften in einem ausgehöhlten Baum und wirft Fische ins Wasser. Die zerkauten Fußbälle sind nicht nur als Spielzeug vorgesehen, sondern auch als Futterversteck. So müssen die Bären sich mal selbst auf die Suche nach Nahrung begeben, anstatt alles vorgesetzt zu bekommen. Ein weiterer Grund: Die Möwen sollen nicht alles wegfressen, was der Tierpfleger verteilt. In Scharen kreisen sie über dem Gehege.

Durch eine versteckte Tür tritt Schlepps wieder hinter die Kulissen und schaut nach Lloyd. Die Heringe sind verschwunden, das Fleisch liegt unberührt in einer Lache. Vorsichtig schiebt er Zwieback, Reiswaffeln und Obst durch das Gitter. Auf Kommando zeigt Lloyd seine Tatzen oder seine Zähne und wird für sein artiges Verhalten belohnt. Durch solche erzieherischen Maßnahmen sei es für den Tierarzt einfacher, Lloyd zu untersuchen oder ihm Medikamente zu verabreichen, ohne ihn betäuben zu müssen. Valeska darf indes nach oben und wandert über das Außengehege. Ihr Atem kondensiert in der kalten Luft. Da die beiden Bären momentan nicht gut aufeinander zu sprechen sind, verbringen sie ihre Zeit getrennt voneinander, Lloyd ist nachmittags draußen. Nicht immer zoffen die beiden sich – ist die Stimmung besser, dürfen sie wieder gemeinsam raus.

Routiniert frisst die Bärin das Futter aus den Fußbällen und buddelt verstecktes Essen aus dem Kies hervor. Dann springt sie ins Becken und bewegt sich mit einer ungeahnten Leichtigkeit durchs Wasser. Elegant gleitet sie gen Boden, lässt die Fische in ihrem Maul verschwinden und schwebt mühelos an die Oberfläche. Wieder an Land schüttelt sie ihr dichtes Fell und lässt Wassertropfen auf die Umgebung hinabregnen. Anschließend suhlt sie sich genüsslich im Mulch, der Dreck verfärbt den weißen Pelz. Schlepps schmunzelt. „Deswegen sehen unsere Eisbären manchmal aus wie Braunbären.“

Mittlerweile ist es kurz nach 9 Uhr, die ersten Besucher spazieren zwischen den Gehegen umher und schauen sich um, die Handykameras fest im Anschlag. Schlepps harrt einen Augenblick aus und beobachtet Valeska, bevor er sich um die nächsten Tiere kümmern muss. Der Mund hinter dem grauen Oberlippenbart lächelt breit. „Es ist wirklich ein toller Bär.“