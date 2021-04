Sascha Aulepp soll Bildungssenatorin werden. (SPD Bremen)

Die Nachfolge von Claudia Bogedan (SPD) als Bildungssenatorin ist offenbar geregelt. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) schlägt für das Amt die bisherige justizpolitische Sprecherin der sozialdemokratischen Bürgerschaftsfraktion und SPD-Landesvorsitzende Sascha Karolin Aulepp vor.

„Er hält sie vor dem Hintergrund ihrer vielfältigen politischen Erfahrungen, ihrer Durchsetzungsstärke und ihrer Empathie für die Kitas und für den Bildungsbereich für eine sehr geeignete Kandidatin, insbesondere in dieser schwierigen Zeit und angesichts der großen Herausforderungen, die in der Bildungspolitik vor uns liegen“, heißt es in einer kurzen Erklärung, die Senatssprecher Christian Dohle am Montagnachmittag abgab.

Mehr zum Thema Kommentar zu Claudia Bogedans Rücktritt Schweres Erbe und schwieriger Nachlass Claudia Bogedan hat überraschend angekündigt, ihr Amt als Bildungssenatorin aufzugeben. Das kann man ihr nicht übelnehmen. Bildungspolitik ist in Bremen ein Minenfeld, ... mehr »

Bogedan wird nach fast sechs Jahren an der Spitze der Bremer Bildungsbehörde ihren Posten zum Ende des Schul- und Kitajahres 2020/2021 aufgeben. Die 46-Jährige übernimmt im Herbst die Geschäftsführung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Dort hatte sie bereits als Leiterin der Forschungsförderung gearbeitet, bevor der damalige Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sie nach Bremen holte und in den Senat berief.