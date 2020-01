Blumenthaler Metaphysik

Wie entstand das Leben auf unserer Erde? Dazu gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Theorien. Manche meinen auch, der liebe Gott habe vor rund 6000 Jahren alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Vielleicht sollte man also besser Biologen, Astrophysiker oder Theologen auf eine Frage ansetzen, die die SPD-Bürgerschaftsfraktion vor Kurzem schriftlich an den Senat gerichtet hat: „Wie kann neues Leben in Blumenthals Zentrum entstehen?“ Gemessen an der Tragweite der Frage wirkt die Antwort der Landesregierung banal. Sie schlägt einen überarbeiteten Bebauungsplan vor.

Grau ist alle Theorie

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Heiko Strohmann hat sich – vorübergehend – dem Verdacht ausgesetzt, bei seinem Parteifreund Frank Imhoff abzukupfern. Der Bürgerschaftspräsident besucht ja neuerdings heimische Gewerbebetriebe und hilft dort tatkräftig bei der Produktion. Am Donnerstag nun tauchte auf Facebook unvermittelt ein Foto von Heiko Strohmann auf, wie in er Müllwerkerkluft neben einem Abholfahrzeug für Altpapier steht. Was hatte es mit dem ungewöhnlichem Outfit auf sich? Betriebsbesuch nach Imhoffscher Art? Nein, Strohmann ging es nicht um PR. Er fuhr als Verwaltungsratsmitglied der Stadtreinigung auf dem Müllfahrzeug mit. Strohmann wollte sich mal einen praktischen Eindruck von den Schwierigkeiten bei der Abfuhr losen Altpapiers verschaffen. Vielleicht sollten mehr Politiker gelegentlich in Probleme eintauchen, über die sie sonst eher theoretisch diskutieren.

FKK in Rotenburg

Die neue Baustaatsrätin Gabriele Nießen tritt ihren Job zwar erst am 1. Februar an, tut aber gut daran, sich jetzt schon mit gewöhnungsbedürftigen Ausdrucksweisen in ihrem Senatsressort vertraut zu machen. Die Hausleitung hatte die neue Spitzenbeamtin kürzlich zum FKK nach Rotenburg/Wümme eingeladen. Nießen glaubte schon an eine Teambuilding-Aktion in sehr gelöster Atmosphäre, doch das erwies sich als Missverständnis. FKK bedeutet in der Baubehörde Führungskräfteklausur. Die Verwirrung war komplett, als Ressortsprecher Jens Tittmann die hohe Bedeutung von SM für die Baubehörde hervorhob. Social Media war gemeint, aber wer kann das ahnen...

Graue Eule

Die demografische Entwicklung geht auch an der „Lila Eule“ nicht vorbei. In dem Keller-Musikklub sollten sich eigentlich junge Leute tummeln und ihr Bafög auf den Kopp hauen. Und jetzt das: Lauter Ü-50-Gestalten am Mittwochabend beim Konzert der „UK Subs“, einer Uralt-Punk-Kapelle aus England. Der inzwischen 75-jährige Frontmann Charlie Harper hätte sich in den frühen Zeiten der Band wohl nicht träumen lassen, dass er mal vor einem Publikum auftritt, das aus Bürgermeistern (Bremen, Stuhr), Behördenleiterinnen sowie früheren Bürgerschaftsvizepräsidentinnen besteht. War aber so. Vor und auf der Bühne lauter ergraute Rebellen, die nicht mehr das Mobiliar zertrümmern, sondern nach dem Auftritt die Rhabarberschorle-Pfandflaschen zur Bar zurückbringen.

Zur Sache

PODCAST

Hinten links im Kaiser Friedrich

